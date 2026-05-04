Denuncian que EsSalud usaría lavanderías informales para prendas médicas y de pacientes: locales no cumpliría medidas sanitarias
Sin licencias ni protocolos de bioseguridad, procesaban ropa quirúrgica contaminada de tres hospitales de la Red Rebagliati en medio de olores fétidos y nula higiene.
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Una nueva denuncia involucra a EsSalud y su sistema de tercerización. Prendas del personal de salud y pacientes de tres nosocomios de la Red Rebagliati habrían sido enviadas a lavanderías clandestinas vulnerando las normas básicas de bioseguridad. Según un informe difundido por Panorama, sábanas, mamelucos y vestimenta quirúrgica procedentes del Hospital III Suarez Angamos, el Hospital Uldarico Rocca Fernández y el Hospital II Carlos Alcántara Butterfield, en La Molina, serían procesadas en estos locales informales.
El subgerente de Inspección y Control de Sanciones de la Municipalidad de Chorrillos, Víctor Raúl Velásquez Llerena, señaló que dichos centros de lavado no contaban con licencia de funcionamiento, con la Inspección Técnica de Seguridad (IGSE) ni con el certificado de fumigación correspondiente. La falta de estos documentos impiden garantizar la salubridad de los procesos, convirtiendo a los hospitales en focos potenciales de infección.
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Además, se habría hallado vestimenta de los centros médicos con fuerte olor, mezclada entre prendas sucias, limpias y contaminadas, sin una adecuada separación ni condiciones de manejo, lo que evidenciaría posibles riesgos para la salud.
“Se encontró una gran cantidad de indumentaria del hospital de Essalud de lo cual presenciamos una pestilencia fuerte. Estaba envueltas entre sucios y limpios. No sabemos que tipo de lavado (tenían). No había ningún documento que acreditaba que podían seguir el comercio”, mencionó.
Pronunciamiento de la red Prestacional Rebagliati
Tras la denuncia emitida por el medio anteriormente mencionado, la Red Prestacional Rebagliati emitió un comunicado oficial justificando su modelo de contratación. Según la institución, el desvío del servicio hacia estos proveedores externos se produjo bajo mecanismos de "contratación inmediata por desabastecimiento inminente". Esta medida fue adoptada luego de que dos concursos públicos previos fueran declarados desiertos porque las ofertas económicas superaban el presupuesto legal, lo que obligó a la red a buscar soluciones de urgencia para evitar una crisis sanitaria interna.
Pese a las graves acusaciones que señalan que estos locales no cumplirían con las medidas de bioseguridad, esterilización y separación de indumentaria, EsSalud sostiene que los proveedores seleccionados cumplieron con todos los requisitos técnicos exigidos en los términos de referencia. La entidad asegura que el servicio se viene prestando con "total normalidad" y sin observaciones de las áreas usuarias, reafirmando que la adjudicación se basó en el menor precio para resguardar los recursos institucionales.
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Pronunciamiento de la red Prestacional Rebagliati
Defensoría del Pueblo exige salida de funcionarios ante grave negligencia de ropa contaminada en EsSalud
La Defensoría del Pueblo demandó la separación inmediata de los responsables de no velar por los estándares mínimos de higiene y seguridad sanitaria en la Red Rebagliati, advirtiendo que el procesamiento de prendas médicas en condiciones inadecuadas constituye un riesgo crítico para la vida de pacientes y trabajadores. La entidad enfatizó que el lavado de ropa hospitalaria es un servicio permanente que debe ser programado bajo estrictos análisis de riesgo y protocolos técnicos, por lo que la improvisación en su contratación vulnera directamente la normativa vigente y el control de infecciones intrahospitalarias.
Defensoría del Pueblo exige salida de funcionarios tras caso de negligencia en el proceso de lavado de ropa hospitalaria de EsSalud.