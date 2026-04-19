Emely Mendoza, la primera mujer en dar a luz en Perú tras un trasplante de corazón

Su embarazo resultó con éxito, pero a ser considerado de alta complejidad. | Foto: EsSalud

Su embarazo resultó con éxito, pero a ser considerado de alta complejidad. | Foto: EsSalud

Un trasplante de corazón le salvó la vida en 2020 y, seis años después, ha logrado convertirse en madre. Esta es la conmovedora historia de Emely Mendoza Pacheco (35), la primera mujer en Perú que pudo dar a luz tras ser sometida a este tipo de procedimiento quirúrgico de alto riesgo.

Su caso es considerado un hito para la medicina peruana, dado que solo el 20% de pacientes trasplantadas a nivel mundial están en edad fértil para cumplir su sueño de traer un bebé al mundo. Emely consiguió esta hazaña con el apoyo de especialistas del Seguro Social de Salud (EsSalud).

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Desafiando las estadísticas

En enero de 2020, la protagonista tuvo que ser sometida al trasplante de su corazón en el Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) tras padecer una miocardiopatía hipertrófica terminal, un mal que afecta directamente al organismo vital para sobrevivir y produce insuficiencia cardiaca.

La intervención, sin embargo, no le quitó el sueño de ser madre. Años después de recuperarse, Emely se puso a disposición de un equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Guillermo Almenara, quienes la acompañaron durante el proceso de su gestación.

El reto principal para los expertos fue equilibrar la medicación inmunosupresora que debía tomar de por vida para evitar el rechazo de su corazón, asegurando que estos fármacos no dañaran el desarrollo del feto.

Paciente fue acompañada por especialistas durante su gestación.

Un hecho inédito en el país

Luego de tres semanas de hospitalización bajo la vigilancia estricta de cardiólogos, ginecólogos, hematólogos y anestesiólogos, la paciente fue sometida a una cesárea programada a las 37 semanas. El resultado fue el nacimiento de Samuel, un bebé robusto y saludable de 3 kilos y 30 gramos.

El doctor Gerardo Caballero, especialista del Departamento de Gineco-Obstetricia del Almenara, destacó la importancia de este suceso. “Es el primer caso en el Perú en que una paciente con trasplante cardiaco logra traer al mundo una nueva vida”, señaló.

El especialista remarcó que tuvieron que extremar cuidados para evitar infecciones y el rechazo del órgano, logrando así que el bebé nazca en excelentes condiciones, sin la necesidad de oxígeno ni cuidados especiales.

Todo un equipo de expertos estuvo detrás de la hazaña.

Mensaje esperanzador

Con Samuel en sus brazos, Emely reflexionó sobre lo fundamental que fue para ella recibir un donante que le salvara la vida. “Mi hijo es la prueba de que las segundas oportunidades existen. Gracias al ángel que fue mi donante hoy puedo empezar esta etapa”, expresó emocionada antes de ser dada de alta entre aplausos del personal asistencial.

Con este logro, EsSalud se posiciona a la vanguardia de la medicina reproductiva en pacientes con trasplantes de alta complejidad. Desde la entidad, reafirmaron su compromiso con la vida y la importancia de la donación de órganos como el acto de solidaridad más grande entre los seres humanos.

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