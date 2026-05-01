Familia habría sido favorecida con contratos del Gobierno Regional de La Libertad por S/176.000: trabajadores serían los responsables

El Gobierno Regional de La Libertad presentó una denuncia penal contra cinco trabajadores por presunto direccionamiento de contratos tras una alerta ciudadana sobre irregularidades. | Foto: Andina

El Gobierno Regional de La Libertad presentó una denuncia penal contra cinco trabajadores por presunto direccionamiento de contratos tras una alerta ciudadana sobre irregularidades. | Foto: Andina

El Gobierno Regional de La Libertad presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra cinco trabajadores de la institución por su presunta participación en el direccionamiento de contratos. El caso fue detectado tras una alerta ciudadana que permitió identificar posibles irregularidades en procesos de contratación de servicios.

Según lo informado por la entidad, los hechos habrían ocurrido en la Subgerencia de Estudios Definitivos, donde los implicados, bajo distintos regímenes laborales, habrían intervenido en la adjudicación de servicios vinculados a estudios técnicos. Las acciones habrían favorecido a una empresa con presuntos vínculos familiares con uno de los trabajadores involucrados.

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Gobierno Regional de La Libertad denuncia a cinco trabajadores por presunto direccionamiento de contratos

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los trabajadores habrían manipulado procesos relacionados con servicios como topografía, mecánica de suelos e infraestructura. Estos contratos, considerados menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) o por S/44.000, habrían sido orientados hacia una misma empresa.

La gobernadora regional señaló que, tras detectarse los indicios, se procedió a retirar de inmediato a los involucrados y a informar del caso a la Fiscalía Anticorrupción. Asimismo, se iniciaron acciones administrativas para determinar responsabilidades dentro de la institución.

Irregularidades detectadas en procesos menores a 8 UIT habrían beneficiado a empresa vinculada

Las indagaciones apuntan a que al menos cuatro procesos de contratación habrían sido direccionados, con un monto aproximado de 176.000 soles. Estos servicios habrían sido adjudicados a una compañía con relación directa con uno de los servidores investigados.

Como parte de las medidas adoptadas, el Gobierno Regional dispuso el cese de los vínculos laborales de los implicados y anunció la implementación de mecanismos de control, como el sistema ISO 37001 Antisoborno.

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