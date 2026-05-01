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Sociedad

Suboficial y exintegrante de la Fuerza Aérea del Perú fueron detenidos transportando más de 50 kilos de marihuana

Los agentes detectaron un trasbordo sospechoso en vehículos, confirmando la actividad ilícita. La droga y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Intervenidos transportaban 50 kilos de droga camuflados en bolsas de rafia.
Intervenidos transportaban 50 kilos de droga camuflados en bolsas de rafia. | Composición LR | Difusión
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Efectivos de la Comisaría de Lurín desarticularon a la organización criminal conocida como 'Los Traqueteros del Sur', presuntamente implicada en el delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas (TID), a la altura del kilómetro 31 de la Panamericana Sur, de sur a norte, cerca de la fábrica Yanbal, como parte de las labores de control de identidad y prevención del delito en ese eje vial.

En ese sentido, se dispuso la intervención inmediata de los ocupantes y se logró detener a Rolando Aquise Olarte (41), Walter Arturo Acosta Vásquez (32), licenciado del Ejército, y Efraín Conde Quispe (29), suboficial de segunda de la Fuerza Aérea.

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Detenidos durante patrullaje en Lurín

Durante el operativo, los agentes advirtieron que dos vehículos realizaban un presunto trasbordo de bultos en bolsas tipo rafia, de las que salía un fuerte olor característico a cannabis sativa (marihuana).

Además, fueron intervenidos dos vehículos: un tráiler y un automóvil, que habrían sido utilizados para transportar la sustancia ilícita. En el registro vehicular se encontraron dos bolsas tipo rafia con alrededor de 53 kilogramos de cannabis sativa (marihuana), así como cuatro teléfonos celulares, que quedaron incautados como elementos de convicción.

Los detenidos, la droga y las unidades fueron conducidos a la dependencia policial competente, donde continúan las diligencias de ley con conocimiento del Ministerio Público.

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