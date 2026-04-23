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Digemid retira lote de medicamento inmunosupresor, azatioprina, por riesgo para la salud

Las tabletas inmunosupresoras usadas para prevenir el rechazo en trasplantes de órganos y tratar enfermedades autoinmunes podrían no contener la cantidad adecuada del principio activo.

Medicamento inmunosupresor azatioprina presentaría riesgo para pacientes
Medicamento inmunosupresor azatioprina presentaría riesgo para pacientes | Difusión

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ordenó el retiro del mercado de un lote del medicamento inmunosupresor azatioprina, comercializado bajo la marca AZAGLOB 50 mg, tras detectar un resultado crítico en su control de calidad que podría representar un riesgo para la salud de los pacientes.

La alerta sanitaria N.° 046-2026 precisa que la medida alcanza al lote 25GT0891 de este producto farmacéutico, presentado en tabletas y en caja de 100 unidades. Según la entidad, el medicamento no cumplió con el ensayo de contenido de azatioprina, lo que significa que las tabletas podrían no contener la cantidad adecuada del principio activo.

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La azatioprina es un medicamento inmunosupresor utilizado para prevenir el rechazo en trasplantes de órganos y tratar enfermedades autoinmunes como lupus, artritis y hepatitis autoinmune, por lo que una alteración en su composición podría afectar la eficacia del tratamiento.

Digemid ordena retiro de lote de medicamento inmunosupresor por riesgo para la salud

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¿Qué deben hacer los pacientes?

Ante esta situación, la Digemid dispuso el retiro y destrucción de todas las unidades pertenecientes a este lote, en cumplimiento del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.

El producto fue fabricado por Globela Pharma Pvt. Ltd., de India, y su titular de registro sanitario en el Perú es Droguería Perú S.A.C.

La entidad advirtió que aún podría haber unidades de este lote en manos de consumidores finales, por lo que recomendó evitar su uso y reportar cualquier hallazgo para salvaguardar la salud de la población.

Digemid recordó que, como parte de sus acciones de vigilancia sanitaria, realiza controles permanentes a medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios que se comercializan en el país, además de evaluar productos adquiridos por instituciones del Estado para verificar su calidad.

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