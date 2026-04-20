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Sociedad

“Nadie tomó su denuncia”: mujer asesinada por su expareja en Chiclayo alertó violencia en comisarías

Yeny Farroñay Vidaurre perdió la vida a manos de Rafael Colorado tras ser atacada en su centro de labores el jueves 16 de abril.

Víctima de femicidio habría intentado colocar denuncia antes del fatal crimen
Víctima de femicidio habría intentado colocar denuncia antes del fatal crimen | Composición LR

Los familiares de Yeny María Farroñay Vidaurre (57), la mujer que fue asesinada de varias puñaladas por su expareja Rafael Colorado Silva (51) en Chiclayo, revelaron que la víctima había acudido a dos comisarías de esta ciudad para denunciar que era violentada; sin embargo, la Policía no le habría prestado atención. Solo 48 horas después fue hallada muerta.

PUEDES VER: Capturan a sujeto que asesinó a puñaladas a su expareja en Chiclayo: implicado estuvo prófugo

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Nadie tomó su denuncia

En una transmisión de La República este lunes 20 de abril, su sobrina María Isabel Gamarra, contó que su tía fue en un primer momento a la Comisaría César Llatas Castro para denunciar por violencia psicológica a Colorado Silva, con quien terminó su relación hace 6 meses. No obstante, aquí los agentes le habrían dicho que al ocurrir el hecho fuera de su jurisdicción, no le podían aceptar su caso y tenía que ir a la que le correspondía.

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María Isabel señaló que ya en la Comisaría del Norte, su familiar tampoco pudo hacer la denuncia porque le habrían pedido pruebas del acto de violencia debido a que su sola versión no era suficiente para acreditar el delito. Decepcionada por lo ocurrido, Yeny Farroñay tuvo que dejar sus intenciones hasta allí y retornar a trabajar.

Dos días después, el jueves 16 de abril, la mujer fue hallada sin vida dentro de la casa donde laboraba como empleada y niñera con 15 heridas de cuchillo en diferentes partes del cuerpo. Colorado Silva había llegado esa mañana para consumar las múltiples amenazas que le había hecho, sin importarle que la testigo del crimen sería una niña de apenas tres años de edad.

Exigen justicia

Con Colorado Silva cumpliendo prisión preventiva por nueve meses y Yeny Farroñay enterrada, los deudos de esta víctima de feminicidio piden al Ministerio Público y al Poder Judicial que al responsable se le sancione con la máxima severidad para que más mujeres no formen parte de la lamentable estadística. Con ello esperan obtener un verdadero sentimiento de justicia.

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