ENFEN mantiene alerta por el Niño Costero: ¿cómo impactará el fenómeno a partir de mayo?

Nuevo comunicado del ENFEN el 30 de abril | Composición LR / Foto: Andina

Nuevo comunicado del ENFEN el 30 de abril | Composición LR / Foto: Andina

La alerta por la presencia de El Niño Costero se mantiene vigente, debido a que el fenómeno podría prolongarse hasta enero de 2027. Así lo informó la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) en un nuevo pronunciamiento emitido el 30 de abril.

Si bien a la fecha es más probable que el evento persista con una magnitud débil, no se descarta que alcance una intensidad moderada entre junio y julio del presente año, según indicó el organismo a través de su comunicado oficial n.º 08-2026.

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Impacto a partir de mayo

La comisión proyecta que, entre mayo y julio, las precipitaciones en la costa norte oscilarán entre rangos normales y superiores, con episodios de carácter localizado en el primer mes, debido a la finalización de la temporada estacional de lluvias.

En cuanto al comportamiento de los ríos, prevé el predominio de caudales normales en la región hidrográfica del Pacífico, con excepción de la zona sur. Sobre los recursos pesqueros, anticipa que en las próximas semanas la anchoveta del stock norte-centro continuará presentando bajas capturas por el cierre temporal de áreas y que el bonito seguirá disponible a lo largo del litoral.

¿Cómo se comportará El Niño a nivel global?

Según el ENFEN, en el Pacífico Central (región Niño 3.4) se espera que el fenómeno transite de una condición neutra a cálida en junio de 2026, la cual persistiría hasta enero de 2027, conforme al posible desarrollo de un evento El Niño.

Por lo pronto, se estima que dicho evento sería de una magnitud débil. "Sin embargo, se mantiene la probabilidad de que alcance la magnitud moderada hacia fines del presente año (noviembre y diciembre)", afirman.

Comunicado de ENFEN el 30 de abril

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