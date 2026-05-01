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Política

Congreso aprueba incrementar en 50% la asignación mensual para militares acuartelados

La medida fue respaldada con 98 votos y quedó exonerada de una segunda votación. Alejandro Soto señaló que la asignación no ha sido actualizada desde el año 2012.

Congreso aprueba incrementar en 50% la asignación mensual para militares acuartelados
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El Pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad el incremento en un 50% de la asignación económica mensual destinada al personal que presta el servicio militar acuartelado en las Fuerzas Armadas. La medida fue respaldada con 98 votos y quedó exonerada de una segunda votación.

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La iniciativa se sustenta en diversos proyectos de ley y tiene como objetivo actualizar el monto de esta subvención en función de las responsabilidades que asumen los conscriptos. De acuerdo con la resolución, el objetivo es mejorar sus condiciones de vida, contribuir a su desarrollo personal y fortalecer el servicio militar como mecanismo de apoyo al país.

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La propuesta se sustenta en los "riesgos y contingencias inherentes a la naturaleza de sus actividades, que pueden comprometer su integridad física, su salud e incluso su vida", se lee.

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Durante el debate, se destacó que esta asignación no había sido reajustada desde 2012, lo que generó una pérdida de su valor real debido a la inflación. En ese sentido, se advirtió que la falta de actualización afectaba directamente la subsistencia de los jóvenes y sus posibilidades de financiar estudios superiores.

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La última actualización de la asignación se dio en 2012

El titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto Reyes, señaló que "es imperativo señalar que dicha asignación no ha sido actualizada desde el año 2012, sufriendo una depreciación real frente a la inflación acumulada".

"Esta inacción normativa afecta directamente la subsistencia y las expectativas de progreso del personal, especialmente en lo referido al acceso y financiamiento de estudios superiores, los cuales suelen costearse con esta subvención", expresó.

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