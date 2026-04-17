El implicado fue detenido en su propia vivienda en Chiclayo. | Composición LR

El implicado fue detenido en su propia vivienda en Chiclayo. | Composición LR

La Policía Nacional logró la captura de Rafael Lázaro Colorado Silva (51), hombre que la mañana del último jueves 16 de abril acabó con la vida de su expareja Yeny María Farroñay Vidaurre (57) de varias puñaladas en el interior de la vivienda donde esta última trabajaba como empleada, en Chiclayo.

El feminicida fue detenido en su domicilio luego de que un familiar de la víctima alertara a la Policía sobre la presencia del atacante, quien había huido de la escena del crimen. Fueron agentes de la Unidad de Emergencias (UNEME) los que llevaron a cabo la detención y trasladaron al implicado a la Divincri Chiclayo para el procedimiento de ley.

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Feminicidio conmociona a Chiclayo

El caso está en manos del Ministerio Público y la familia de Yeny Farroñay espera que este individuo pueda recibir una condena acorde al atroz delito cometido.

Como se informó en su momento, Farroñay Vidaurre fue hallada sin vida y en medio de una escena sangrienta en el interior de la casa donde trabajaba, en la urbanización Magisterial de Chiclayo.

Ella fue atacada múltiples veces con un cuchillo de cocina frente a la niña de 3 años que cuidaba. El feminicidio ha conmocionado a la población.

Pedido de justicia

En declaraciones a la prensa, uno de los familiares indicó que Yeny Farroñay se había separado desde hace seis meses del sujeto, quien trabajaba como chofer de combi. Este individuo, bajo los efectos del alcohol, venía a buscarla constantemente a su vivienda en el pueblo joven Nueve de Octubre, por lo que sus parientes tuvieron que sacarla de allí para protegerla.

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