Corte de La Libertad inaugura nueva sede en San Pedro de Lloc

Inauguración del la nueva infraestructura que reunirá todos los juzgados en una sola sede | Composición LR

Inauguración del la nueva infraestructura que reunirá todos los juzgados en una sola sede | Composición LR

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró la nueva sede judicial de San Pedro de Lloc, un espacio de más de 5.000 metros cuadrados que concentra los cinco órganos jurisdiccionales de la provincia de Pacasmayo, a fin de ofrecer un servicio de justicia más ordenado en beneficio de la población.

La ceremonia inició con el acto protocolar de izamiento del Pabellón Nacional y el izamiento de la bandera del Poder Judicial, a cargo de la titular de la Corte y el alcalde de la provincia, Elmer León Pairazamán, así como de las magistradas María Magdalena Sánchez Cerna y Dominga Carmen Castañeda Abanto, respectivamente.

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Responder a las demandas de la ciudadanía

En su discurso inaugural, la presidenta León Velásquez expresó su agradecimiento al alcalde Elmer León por su apoyo con la cesión en uso de este inmueble para el funcionamiento de una sede judicial con mejores condiciones de infraestructura en favor de los usuarios y de la familia judicial de la zona.

Además, indicó que esta ceremonia marca el inicio del funcionamiento de un nuevo espacio que busca responder mejor a las necesidades de la ciudadanía y fortalecer el servicio de justicia en esta localidad.

“Las condiciones físicas en las que se desarrolla la labor jurisdiccional inciden directamente en la calidad del servicio que brindamos. Un espacio adecuado, ordenado y funcional no solo favorece la eficiencia en el trabajo, sino que también permite atender a cada ciudadano con el respeto y la dignidad que merece”, expresó.

Todos los juzgados en una sola sede

Por su parte, la autoridad edil destacó que la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha marcado un hito al integrar a todos los juzgados en una sola sede, fortaleciendo y optimizando el servicio de justicia en la región. Asimismo, informó que se vienen realizando las gestiones necesarias para garantizar la seguridad vial en las inmediaciones de la nueva sede.

Durante la ceremonia, el alcalde realizó un reconocimiento a la presidenta León Velásquez por el apoyo brindado y por hacer posible la instalación de las oficinas del Poder Judicial en el distrito de San Pedro de Lloc, lo cual contribuye al fortalecimiento de la presencia institucional en la capital provincial de Pacasmayo.

La actividad contó también con las palabras de la jueza del Juzgado Civil Mixto Transitorio de San Pedro de Lloc, María Magdalena Sánchez Cerna, quien agradeció a la presidenta de la institución, así como a las autoridades y los equipos técnicos y administrativos, por el trabajo realizado en este proyecto que representa un paso importante hacia una administración de justicia más accesible, eficiente y digna para toda la ciudadanía. Además, manifestó el compromiso de magistrados y trabajadores de desempeñar sus funciones con responsabilidad, transparencia y vocación.

Posteriormente, la titular Cecilia León y el alcalde de la provincia, Elmer León, realizaron la develación de la placa y el respectivo corte de cinta, actos que formalizan la instalación y el funcionamiento de la nueva dependencia judicial, que beneficiará a más de 115.000 personas que habitan en toda la provincia de Pacasmayo.

Cabe indicar que la moderna infraestructura judicial ubicada en el kilómetro 94,3 de la carretera Panamericana Norte permitirá centralizar los servicios de justicia de los juzgados penales, civiles y de paz letrado en un solo lugar, con lo que se fortalecerá el acceso a un servicio integral.

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