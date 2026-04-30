Piero Corvetto: Fiscalía sustenta hoy pedido de impedimento de salida contra exjefe de la ONPE

Fiscalía sustentará su pedido de impedimento de salida del país contra el extitular de la ONPE, Piero Corvetto. | Composición/LR

Fiscalía sustentará su pedido de impedimento de salida del país contra el extitular de la ONPE, Piero Corvetto. | Composición/LR

La Fiscalía expondrá las razones por las que solicitó la medida de impedimento de salida del país por 18 meses contra Piero Corvetto, extitular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El pedido se da en el marco de las investigaciones por las fallas logísticas durante la jornada electoral.

El Ministerio Público señaló que la Fiscalía Anticorrupción sustentaría su solicitud para prohibir a Piero Corvetto viajar fuera del Perú. En su mensaje, se indica que la medida también alcanza a José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores, investigados por un presunto direccionamiento en el contrato de la empresa encargada del despliegue de los materiales de sufragio.

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En su pedido, la institución señaló que existe riesgo de fuga tras encontrar un tercer pasaporte durante el allanamiento del 24 de abril.

“Si bien el investigado ha hecho entrega de dos pasaportes, debe precisarse que, en el marco de la diligencia de allanamiento, se incautó su pasaporte peruano con fecha de caducidad 10 de agosto de 2026, lo que evidencia que, al momento de la intervención, contaba con un documento de viaje formalmente vigente o potencialmente utilizable. En ese sentido, más allá de que la determinación sobre su validez para el tránsito internacional corresponda a la autoridad migratoria, lo cierto es que dicho documento constituye un medio idóneo para facilitar su salida del país”, se lee.

El nuevo abogado de Corvetto, Julio Arbizu, explica el origen del tercer pasaporte encontrado

El nuevo abogado de Corvetto, Julio Arbizu, cuestionó el pedido de impedimento de salida del país, el cual será fundamentado por el fiscal Reynaldo Abia. “Me parece muy extraño que el fiscal Abia no sepa que el pasaporte que tenemos es el único documento válido para efectos migratorios. Eventualmente puede haber más pasaportes por nacionalidad, pero el pasaporte peruano es uno solo”, declaró Arbizu vía Epicentro.

Además, aclaró lo sucedido con el pasaporte que se encontró en la casa del exjefe de la ONPE. De acuerdo con Arbizu, Piero Corvetto fue a renovar su pasaporte peruano al ver que estaba a punto de vencer. En Migraciones le entregaron uno nuevo y le indicaron que el antiguo ya no tenía validez.

“El pasaporte que va a pasar por la maquina de migraciones una vez que él sale del país es el nuevo. [El pasado] Es papel mojado en tinta. No tiene ninguna validez”, señaló.

Con relación a la audiencia, el abogado indicó que aceptarían el pedido fiscal de impedimento de salida del país, ya que así se coordinó con el exjefe de la ONPE.

“Nosotros hemos tomado la decisión, por supuesto invocada por Piero Corvetto, de allanarnos al impedimento de salida del país. En la diligencia de mañana lo vamos a expresar de manera explícita. No vamos a discutir el requerimiento de impedimento de salida del país propuesto por la Fiscalía”, declaró.