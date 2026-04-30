Corte de La Libertad implementa programa "Orientadoras Judiciales" para fortalecer el acceso a la justicia

Por primera vez en sus 202 años de trayectoria institucional, la Corte Superior de Justicia de La Libertad implementó el programa “Orientadoras Judiciales”, una iniciativa orientada a acercar la justicia a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, a través de la participación activa de lideresas sociales.

Asimismo, esta Corte Superior de Justicia se posiciona como la primera a nivel nacional en implementar el programa “Guías Judiciales”, con la participación de 15 varones que contribuirán a facilitar y reforzar el acceso a los servicios de justicia y la orientación judicial en beneficio de la ciudadanía.

La juramentación de las orientadoras judiciales fue presidida, de manera virtual, por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien destacó que esta acción refleja el compromiso, el espíritu solidario y la vocación de servicio de las participantes, quienes brindarán acompañamiento a las personas en condición de vulnerabilidad.

Se implementa el programa “Guías Judiciales”, donde 15 varones colaborarán para mejorar el acceso a la justicia. Fuente: Difusión.

Por su parte, la titular de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, agradeció la participación de la titular del Poder Judicial en el inicio de este programa, el cual busca acortar brechas entre la población y la justicia, y ratificó su compromiso institucional de fortalecer los vínculos y promover una sociedad más equitativa y justa.

Posteriormente, la presidenta León Velásquez tomó juramento a los 15 adultos mayores integrantes del programa “Guías Judiciales” y entregó los certificados de capacitación a las orientadoras y a los guías judiciales, quienes participaron en el plan formativo destinado a fortalecer sus competencias y reafirmar su compromiso con el servicio a la comunidad.

Cabe señalar que la implementación de ambos programas fue posible gracias al trabajo articulado de la Comisión de Acceso a la Justicia, en coordinación con la Unidad de Prestaciones Sociales de EsSalud, liderada por la licenciada Erika Deza Lossio. Esta labor conjunta permitió la participación activa de personas adultas mayores provenientes del Centro del Adulto Mayor y de los Círculos del Adulto Mayor, consolidando así una intervención inclusiva y efectiva.