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Presidenta de la Corte inaugura I Seminario Internacional de Actualización Jurídica

La Corte Superior de Justicia de La Libertad inauguró el I Seminario Internacional de Actualización Jurídica, con la ponencia del juez Carlos Vera Barros sobre corrupción y narcotráfico.

El evento, que se desarrollará del 21 al 29 de abril, contará con la participación de expertos de Argentina, Perú, España y Colombia. Fuente: Difusión.
El evento, que se desarrollará del 21 al 29 de abril, contará con la participación de expertos de Argentina, Perú, España y Colombia. Fuente: Difusión.
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Con la ponencia “Debilidades del sistema: Corrupción institucional y narcotráfico”, a cargo del juez federal de Rosario – Argentina, Carlos Vera Barros, la Corte Superior de Justicia de La Libertad inició el I Seminario Internacional Multidisciplinario de Actualización Jurídica, organizado en el marco de los 202.º Aniversario de la primera Corte del Perú republicano.

Este evento virtual fue inaugurado por la presidenta Cecilia Milagros León Velásquez, quien expresó que estas jornadas se realizarán con la finalidad de abordar los desafíos más apremiantes del Derecho contemporáneo y obtener diferentes puntos de vista sobre temas de interés jurídico.

Además, agradeció la predisposición del doctor Vera Barros para intercambiar experiencias y conocimientos, lo que permite tener una perspectiva global y multidisciplinaria de los retos actuales del Derecho. “Estamos seguros de que sus conocimientos serán un excelente punto de partida en estas jornadas de análisis y debate en temas del Derecho contemporáneo”, acotó la doctora.

Por otro lado, enfatizó que la Corte de La Libertad, a través de la Unidad Académica, desarrolla este tipo de jornadas académicas con el propósito de unificar criterios y mejorar el servicio de impartición de justicia en beneficio de los usuarios.

“En la Corte de La Libertad estamos comprometidos con la excelencia judicial y el constante perfeccionamiento de nuestro servicio de justicia, por ello desarrollamos estas jornadas. Apostamos por el intercambio de experiencias con destacados juristas nacionales e internacionales, a fin de impulsar una justicia más accesible y oportuna para la colectividad”, remarcó la presidenta de la Corte.

Posteriormente, el juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, inició su ponencia sobre el tema: “Debilidades del sistema: Corrupción institucional y narcotráfico”, brindando una visión global del impacto que origina la corrupción en la justicia.

Cabe indicar que, el I Seminario Internacional Multidisciplinario de Actualización Jurídica se desarrollará del 21 al 29 de abril, con la participación de juristas de Argentina, Perú, España y Colombia, quienes se conectarán virtualmente para abordar temas como corrupción, violencia de género, justicia restaurativa, extinción de dominio, entre otros.

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