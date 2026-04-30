Sicario vestido de trabajador de limpieza balea a mujer dentro de combi en San Juan de Lurigancho

La víctima se encuentra en estado reservado tras el ataque a balazos | Composición LR | América Noticias

La víctima se encuentra en estado reservado tras el ataque a balazos | Composición LR | América Noticias

Un sicario, que vestía un uniforme de personal de limpieza, se hizo pasar por pasajero para luego atacar a balazos a Elizabeth Nilsa Mandujano Zacarías dentro de una combi que circulaba a la altura del paradero 8 de Campoy, en la autopista Ramiro Prialé, en San Juan de Lurigancho, al mediodía del 29 de abril.

De acuerdo con el reporte policial, la mujer estaba sentada en el asiento reservado, cerca del conductor de la unidad, cuando fue interceptada por el criminal. Las autoridades precisaron que el atacante realizó tres disparos contra ella y luego huyó de la zona a bordo de una moto lineal.

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Mujer herida en estado reservado

Los efectivos de la Diprove Centro, que patrullaban el lugar, auxiliaron a la agraviada y la trasladaron al hospital Hipólito Unanue. De acuerdo con el conductor de la unidad, Mandujano Zacarías subió con varias pertenencias en el paradero Sauna.

Instantes después, a la altura de Santa Clara, un sujeto vestido de verde abordó la combi y simuló ser pasajero. Sin embargo, al llegar a Campoy, el hombre se levantó de su asiento, ubicado en la parte posterior, y disparó contra la mujer.

Los disparos provocaron que las lunas laterales de la combi quedaran destrozadas. En tanto, los demás pasajeros resultaron ilesos tras el incidente. Vecinos de la zona indicaron que el criminal huyó hacia un pasaje cercano, donde un cómplice lo esperaba a bordo de una motocicleta. Testigos descartaron que se tratara de un asalto, ya que no se intentó sustraer las pertenencias de los presentes.

Estado de la víctima

Elizabeth Mandujano permanece bajo observación médica en el hospital Hipólito Unanue tras recibir tres balazos. Su estado es reservado y se espera su evolución para recoger su testimonio sobre el ataque que sufrió, según informó América Noticias.

Peritos de criminalística llegaron al lugar para recoger evidencia balística dentro de la unidad de transporte. La hipótesis indica que el atentado estaría dirigido específicamente contra ella. Sin embargo, se desconoce el móvil.

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