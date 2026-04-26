Más de 194.000 delitos cometidos solo en el primer trimestre del 2026

Aunque las cifras han bajado, los robos de celulares continúan: más de 4 mil diarios.

Aunque las cifras han bajado, los robos de celulares continúan: más de 4 mil diarios.

¿Por qué los peruanos caminan con cautela? No solo por los barrios y calles peligrosas, sino por una percepción de inseguridad que acompaña a miles de habitantes cada día.

Solo de enero a marzo de este año fueron cometidos en el país 194.747 delitos: de ellos, según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), 118.507 corresponden a hechos delictivos, sobre violencia contra la mujer hubo 52.711, mientras que delitos por faltas se contabilizaron 12.150.

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También se registraron 406 casos de adolescentes infractores a la ley penal. Otros delitos como injuria, difamación, omisión de asistencia familiar, defraudación, contrabando, contra la humanidad, trata de personas, falsificación de documentos, contra la contaminación, etc., suman 10.973 casos.

La cifra confirma una tendencia al alza en algunos delitos y a la baja en otros, aunque no existen indicios de una reducción sostenida.

La violencia y los delitos no son un concepto abstracto: se sienten en las esquinas, en los semáforos, en los buses y en las puertas de las casas. Solo en el primer trimestre de este 2026, los datos oficiales y los análisis independientes confirman una realidad que muchos viven, pero pocos logran dimensionar con claridad.

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Junto a la violencia letal, los robos y hurtos comunes continúan siendo los delitos que más impactan la vida cotidiana. Por el primero se cometieron 13.348 casos mientras que por el segundo 38.939, de acuerdo al Sidpol. En el caso de Lima Metropolitana se registraron 6.807 y en este caso bajó 15% con relación a los 7.997 registrados en el primer trimestre del 2025.

Los hurtos en Lima Metropolitana se contabilizaron en 17.807 entre enero y marzo, en este caso también descendió si se compara con los 19.545 registrados en el mismo periodo del año pasado.

Parecía una zona inexpugnable para la delincuencia, pero el domingo 12 de abril una banda criminal logró penetrar la joyería ‘Black Diamond’, ubicada a solo tres cuadras de Palacio de Gobierno, y se apoderó de finos artículos cotizados en más de US$200.000.

Tres días antes —jueves 9 de abril—, también en el Jirón de la Unión, un cambista fue asaltado, aunque en este caso la Policía detuvo a los hampones, cuando se llevaban 16.000 dólares.

Pero el robo más espectacular del año ocurrió el 22 de marzo en la Corta Verde, donde miembros de la banda Los Injertos del Callao y Ventanilla robaron 8 kilos de oro que eran transportados desde Miraflores al Callao.

Delitos que no se visibilizan

No todos los hechos llegan a las estadísticas. Persiste una ‘cifra negra’ de delitos no denunciados, alimentada por el temor, la desconfianza en el sistema y la percepción de ineficacia institucional.

El robo de celulares continúa siendo un desafío crítico de seguridad ciudadana, con un promedio de 4.000 equipos sustraídos diariamente. Aunque esta cifra representa una mejora frente a los más de 6.000 robos diarios registrados años atrás, las autoridades han intensificado las medidas para combatir el mercado negro de estos dispositivos.

La seguridad es un tema de no acabar y que se mantiene como un punto clave en las agendas de las diferentes autoridades, sin embargo, las cifras siguen siendo preocupantes y como peruanos debemos buscar la forma de cuidar nuestra integridad, nuestros bienes y nuestras compañías, dice el exministro del Interior, Remigio Hernani.

Para que los secuestros, extorsiones, asesinatos e incluso diferentes violencias se lleven a cabo, muchas veces deben tener un conocimiento previo de la víctima.

Este año, entre enero y marzo, hubo 3.891 extorsiones, según los registros del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol). Sin embargo, hay un desfase de 53% en cuanto a los 5.966 casos registrados por el Ministerio Público. Es decir, una diferencia de 2.075 hechos.

El analista de datos, Juan Carbajal, sostiene que este desfase, sumado a la alta tasa de la cifra negra, tiene implicancias muy críticas que van más allá de un simple error estadístico, afectando directamente la capacidad del Estado para frenar el avance de la lucha contra la extorsión.

Además, según el mismo Sidpol, en el primer trimestre de este año se registraron 504 homicidios, siendo esta cifra menor en 10% frente al mismo periodo del 2025 donde hubo 560 asesinatos. La reducción, no obstante, no se visibiliza en las regiones de Lima y Callao, así como Piura, San Martín, Tumbes y Lambayeque.

La seguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. De acuerdo a las cifras oficiales en el primer trimestre del año se registraron 8.485 estafas, 287 secuestros, 4.594 casos de violación sexual y 56 casos de corrupción de funcionarios.

En el país, según la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, el fraude informático aumentó y registra 68,88% de las denuncias en el país, con criminales que han dejado atrás los correos mal escritos para utilizar IA generativa y deepfakes capaces de clonar voces y rostros con una precisión quirúrgica.

Lima, la ciudad más afectada

La policía también informó sobre el rescate de la ejecutiva de un centro comercial del Callao quien fue secuestrada y por quien exigían un pago de 200.000 soles.

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El exministro del Interior, Cluber Aliaga, señaló que los candidatos presidenciales presentaron propuestas generales frente a la inseguridad ciudadana que agobia al país. Indicó que, según su evaluación, no existe un conocimiento profundo del problema ni de las soluciones necesarias.

Sostuvo que la situación actual es compleja y que la inseguridad afecta especialmente a Lima Metropolitana, donde operan organizaciones criminales vinculadas a extorsión y sicariato.

“Yo lo que veo es que los políticos no conocen bien el problema de inseguridad ciudadana, sin embargo, lanzaron propuestas de sentido común, de lo que han escuchado en los medios, en las entrevistas, pero no conocen a profundidad realmente cuál es el problema y cómo resolverlo”, dijo.

“Si no cambian de estrategia la criminalidad se agravará”

Si el próximo gobierno no cambia la estrategia actual contra la inseguridad, la criminalidad se agravará de la mano con la impunidad, advierte Erika Solís, investigadora en derecho penal, corrupción y criminalidad (PUCP).

“Ningún tipo de criminalidad sobrevive ni sin violencia ni sin corrupción. Es peor lo que están planteando, con mano dura, con penalizar a jóvenes, como si fueran adultos. Muchas de las cosas que se están haciendo no tienen un impacto real en reducir la criminalidad, ni siquiera en contenerla. Hay que poner presupuesto a las cosas”, indicó la investigadora.

Y agrega: “Sin presupuesto, casi nada, y sin una visión clara y estabilidad política, es muy difícil que el panorama cambie”.