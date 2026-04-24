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Sociedad

Dominick, el presunto sicario juvenil liberado por una controvertida resolución del Poder Judicial

A sus 17 años fue detenido conduciendo una camioneta donde se encontró un arma. Está implicado en un homicidio cuando tenía 15 años y policía lo implica en el robo de 8 kilos de oro en la Costa Verde. “Te liberaron, ahora vamos con todo para recapturarte”, advierte la Policía.

Presunto delincuente juvenil fue capturado con una de estas armas de fuego.
Presunto delincuente juvenil fue capturado con una de estas armas de fuego.

Dominick, el adolescente de 17 años implicado por la Policía en el robo de 8 lingotes de oro, no responderá ante la justicia tras una controvertida disposición del Quinto Juzgado de Familia que ordenó su liberación, pese a la confesión sobre su presunta participación en ese espectacular asalto, perpetrado la mañana del 22 de marzo, en la Costa Verde.

El menor fue detenido en el Rímac la noche del 10 de abril. Conducía la camioneta Jeep donde se halló una pistola Smith & Wesson, de serie NKP0049, abastecida con 11 cartuchos y dos tipos de droga.

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Según la Dirección de Investigación Criminal, este presunto delincuente juvenil sería uno de los sicarios de la organización criminal Los Injertos del Callao y Ventanilla.

Con estas y otras evidencias recogidas por la Policía, la Sexta Fiscalía de Familia de Lima, a cargo del magistrado Carlos Torres Roselló, pasó a Dominick en calidad de detenido, por las infracciones de tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas.

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El caso fue puesto a disposición del juez Pablo Nina Valero, titular del Quinto Juzgado de Familia, quien, finalmente, resolvió no ordenar su internamiento en un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, porque el Ministerio Público no lo pidió ni lo dejó por escrito, según consta en la resolución judicial.

No obstante, otra versión da cuenta que la Fiscalía de Familia, al pasarlo como detenido ante un juez, era este quien tenía que decidir sobre la situación legal del adolescente y no la Fiscalía.

Sobre estos casos, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, ha expresado reiteradamente su crítica hacia el Poder Judicial y al Ministerio Público por la liberación de presuntos delincuentes capturados por la Policía, y que se ha convertido en un tema recurrente en la agenda de seguridad ciudadana.

Hay algunos casos específicos como la liberación de 29 personas detenidas en el búnker de Pachacamac, de los cómplices de Maldito Cris, o de un cabecilla de Los Pulpos.

No obstante, una fiscal le respondió a Arriola y calificó al trabajo de la PNP como “vende humo”.

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Volviendo a la liberación de Dominick, para el Tercer Equipo de la Fiscalía Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, este joven estaría vinculado a Los Injertos del Callao y Ventanilla.

Hoy está libre y la audiencia ha sido programada para el próximo 3 de julio, de manera presencial.

La decisión de su liberación causó malestar en la Policía Nacional. El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal calificó el hecho como una “traición a la patria”

De acuerdo al oficial, liberar a un presunto delincuente juvenil que "cambió los libros o un balón de fútbol por un arma de fuego" es premiar la delincuencia en lugar de poner a buen recaudo a quien ya actúa como un avezado criminal.

“Dominick, fuiste liberado, ahora nuevamente vamos con todo para recapturarte y pagues por tus sicariatos y robos”, reveló Revoredo quien actualmente dirige un equipo especial para rastrear sus movimientos.

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