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Delincuentes ingresan a colegio en Piura y se roban equipos valorizados en S/100.000: sujetos ingresaron por local del lado

Ladrones se llevaron 20 laptops, 16 equipos de sonido, televisores y 7.000 soles en efectivo.

Padres de familia del colegio piden personal de seguridad en la zona.
Padres de familia del colegio piden personal de seguridad en la zona. | Foto: composición LR
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Sujetos no identificados ingresaron de madrugada a la institución educativa Magdalena Seminario de Llirod, en la urbanización Buenos Aires (Piura), y sustrajeron equipos tecnológicos y de sonido. Según las autoridades del centro educativo, el valor de lo robado supera los S/100.000. El director del plantel, Abilio López, denunció que los delincuentes habrían utilizado el coliseo Indoamérica, situado junto al colegio, para acceder al recinto.

Tras romper el cerco perimétrico y forzar las puertas de las áreas de dirección, subdirección, secretaría y del aula de Innovación, los asaltantes se apoderaron de 20 laptops, 16 equipos de sonido, varios televisores, el sistema de videovigilancia del plantel y S/7.000 de la caja chica, dinero destinado a las actividades por el Día de la Madre. El robo dejó serios daños materiales y obligó a la suspensión temporal de algunas labores administrativas, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

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“Los equipos de sonido son nuevos. El gobierno regional nos regaló el año pasado. He puesto la denuncia y van hacer las visitas (al colegio) A mi me llama la señora de mantenimiento a las 5 de la mañana indicándome que habían roto la puerta”, expresó.

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lr.pe

Critican falta de personal de vigilancia en colegio

Los padres de familia responsabilizaron a la UGEL Piura por la falta de previsión, señalando que la solicitud para contar con un vigilante ha sido ignorada sistemáticamente. Precisaron que, debido a robos anteriores, la asociación de padres tuvo que asumir el gasto de reforzar el perímetro e instalar videovigilancia. Lamentablemente, estas medidas resultaron insuficientes ante la ausencia de personal de guardia en la zona.

“Nunca nos atendieron el requerimiento de un vigilante. La directora saliente de UGEL nos indicó que estábamos prohibidos de contratar personal con recursos de APAFA o recursos propios", señaló el director.

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