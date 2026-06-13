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¿Magaly Medina conducirá programa sabatino? Periodista genera expectativas con posible proyecto: "Yo creo que vamos"

La conductora Magaly Medina sorprendió al revelar la posibilidad de lanzar un espacio sabatino en ATV. Además, aprovechó para lanzar un dardo a Edson Dávila por su debut en el estelar de América TV.

Magaly Medina reveló quién impulsa la idea de un programa sabatino.
Magaly Medina reveló quién impulsa la idea de un programa sabatino. | Foto: composición LR/ATV
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¿Magaly Medina tendrá su propio programa los sábados? En una reciente edición de ‘Magaly TV, la firme’, la periodista de espectáculos encendió la curiosidad del público al deslizar la posibilidad de un nuevo espacio sabatino en la pantalla de ATV.

Fiel a su estilo provocador, la ‘Urraca’ dejó abierta la opción al comparar el presupuesto que manejaría para ese proyecto con el que tendría Edson Dávila, ‘Giselo’, en su debut dentro del horario estelar más codiciado de América TV.

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Magaly Medina habla sobre la posibilidad de tener un programa sabatino

La revelación de Magaly Medina se produjo tras el cierre del reality de talentos que incluyó en ‘Magaly TV, la firme’, donde Jean Paul Santa María se consagró como ganador después de varios días de competencia. “Terminó este reality, aunque Arturo Chumbe quiere que haga los sábados”, compartió, aludiendo a la propuesta del productor y coreógrafo de extender el formato hacia los fines de semana.

En ese contexto, la ‘Urraca’ aprovechó para lanzar un comentario directo hacia Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, quien debutará con su propio programa en el horario estelar sabatino de América TV. Medina cuestionó el presupuesto asignado a ese proyecto y sugirió que, si él podía hacerlo con tan pocos recursos, ella también podría intentarlo. “Pero si Edson Dávila va a conducir un programa en el estelar de estelares los sábados con unos juegos de dos soles. Le han dado un presupuesto como el que yo tengo para hacer los realities. Claro, ¿por qué no? Creo que a esto juntamos unas cuantas monedas y vamos al sábado”, señaló entre risas.

Finalmente, la conductora insistió en la figura de Chumbe como impulsor de esta idea y dejó abierta la posibilidad de concretarla. “Arturo Chumbe está con esa idea loca en la cabeza. Ya veremos”, sentenció.

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