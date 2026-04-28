Aumentan episodios de asma en Perú: Minsa reporta casi 19.000 casos hasta abril y advierten alza sostenida

Especialistas advierten sobre la importancia de diagnóstico y tratamiento oportuno del asma | Getty Images

Especialistas advierten sobre la importancia de diagnóstico y tratamiento oportuno del asma | Getty Images

El frío, la humedad persistente y la contaminación ambiental empujan el aumento de casos de asma en el país. Hasta los primeros días de abril, semana epidemiológica 14, el Ministerio de Salud (Minsa) reportó 18.962 episodios de síndrome obstructivo bronquial (SOB) y asma, la cifra más alta del mismo periodo en los últimos seis años.

El repunte preocupa no solo por el volumen de casos, sino porque golpea principalmente a niños y adultos mayores, los grupos más vulnerables. Especialistas advierten que Lima mantiene una alta incidencia de esta enfermedad respiratoria, agravada por factores ambientales que se repiten cada año.

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Una tendencia que no se detiene

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, en el mismo periodo de 2025 se notificaron 16.541 episodios. Es decir, en un año se registró un incremento de 2.421 casos.

La tendencia también se observa en los registros previos: 5.578 episodios en 2021; 12.533 en 2022; 16.283 en 2023; 15.638 en 2024; 16.541 en 2025; y 18.962 en 2026.

Solo en la semana epidemiológica 14 de este año se registraron 1.931 nuevos episodios en menores de cinco años. En 2024, el pico más alto llegó en la semana 28, con 3.119 casos en ese mismo grupo etario.

Aumento alarmante de casos de asma en el país: cifras más altas en los últimos seis años

La neumóloga Fátima Ortega, coordinadora del Servicio de Neumología de la Clínica Ricardo Palma, explicó que Lima figura entre las ciudades con mayor incidencia de asma en Latinoamérica, principalmente por la contaminación del aire. A ello se suman la humedad y los cambios bruscos de temperatura.

'Lima, por ejemplo, es una ciudad de alta incidencia de asma y se debe sobre todo a la polución ambiental, a la contaminación que tenemos en el ambiente y a eso se suma en la actualidad factores climáticos', señaló.

La especialista añadió que las alteraciones climáticas también influyen en la aparición de crisis respiratorias. 'Estos episodios del fenómeno del Niño generan alteraciones en el clima, incrementan la humedad. Ahorita que deberíamos de estar en un invierno un poco más frío, tenemos alternancia del clima y todas estas condiciones ambientales siempre van a favorecer mayores episodios de asma', indicó.

Los más afectados y las señales de alerta

Además de los niños, los adultos mayores y las personas con enfermedades previas como diabetes, hipertensión o cáncer tienen mayor riesgo de sufrir cuadros severos.

Ortega advirtió que el asma sigue siendo una enfermedad subdiagnosticada. Muchas veces se normalizan síntomas como tos persistente, dificultad para respirar o silbido en el pecho, cuando el paciente necesita evaluación especializada.

La neumóloga explicó que con frecuencia se dice que una persona 'sufre de los bronquios' o que es alérgica, cuando en realidad requiere pruebas como la espirometría para confirmar el diagnóstico e iniciar tratamiento.

En los niños, las señales de alerta son tos constante, dificultad para respirar al correr o incluso en reposo, silbido en el pecho y baja saturación de oxígeno.

Asma en menores de 5 años

'Si llegan a ver que la saturación está por debajo de 96%, deben de llevarlo al neumólogo pediatra para que sea evaluado', recomendó.

La especialista también insistió en la vacunación anual contra la influenza, además de las dosis contra el neumococo y el virus sincitial respiratorio, especialmente en adultos mayores y pacientes con otras enfermedades.

Ventilar los ambientes, limpiar con mopa húmeda, evitar peluches en niños alérgicos y mantener el tratamiento indicado son medidas básicas para reducir complicaciones.

No seguir el tratamiento puede tener consecuencias graves. Ortega advirtió que recientemente atendieron adolescentes hospitalizados por cuadros severos, como neumotórax, neumomediastino e insuficiencia respiratoria, que requirieron soporte ventilatorio.

'Una crisis de asma severa puede ser potencialmente fatal', alertó.

Por ello, pidió no abandonar el uso de inhaladores ni suspender el control médico. Recordó que el tratamiento suele ser prolongado y que seguirlo correctamente permite que el paciente lleve una vida normal y sin síntomas respiratorios frecuentes.