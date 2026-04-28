Residentes sufren por la cantidad de moscas que tienen que sacar a diario de sus hogares. | Foto: composición LR/ Latina Noticias

Residentes sufren por la cantidad de moscas que tienen que sacar a diario de sus hogares. | Foto: composición LR/ Latina Noticias

En Carabayllo, familias de la urbanización La Planicie 4 denuncian una persistente plaga de moscas que invade sus viviendas desde hace más de tres años, situación que atribuyen a la cercanía de la empresa agropecuaria Pluma Blanca. El problema se registra en este sector de Lima Norte y, según los residentes, afecta directamente sus condiciones de vida y representa un riesgo sanitario por la constante exposición a estos insectos.

Según testimonios de los afectados, la proliferación de estos insectos es constante y ha invadido espacios críticos del hogar, como patios, baños y áreas comunes. Los residentes exigen a la inmobiliaria Centenario la devolución de su inversión, pues adquirieron sus terrenos bajo la promesa de la vivienda propia sin ser advertidos sobre la actividad avícola colindante.

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“Como pueden ver, esto ocurre a cada rato. No se puede comer, ni dormir. Todos los días es la misma situación. No se puede vivir así. Tengo una hijita de 11 años y uno que está en camino. Tengo que estar con el matamoscas y echar un insecticida. El asesor de ventas nunca me dijo que aquí habían granjas sino nunca hubiera financiado mi terreno. No fueron transparentes conmigo”, señaló una de las ciudadanas a Latina.

Municipalidad de Carabayllo hace caso omiso a denuncias por plaga de moscas

Vecinos de esta zona de Lima Norte señalaron que, pese a haber presentado reclamos formales ante la Municipalidad de Carabayllo, no han recibido respuestas ni acciones concretas por parte de las autoridades. Asimismo, detallaron que las únicas intervenciones sanitarias registradas en el lugar consisten en fumigaciones preventivas enviadas por la inmobiliaria; sin embargo, estas medidas han resultado insuficientes para controlar la persistente plaga de moscas.

“Es una granja clandestina. El alcalde tiene conocimiento de esta situación, pero no nos hace caso. Esta avícola ya fue clausurada y le colocaron un muro; sin embargo, han burlado la medida y continúan operando. Hace más de un año la denunciamos y la cerraron, pero ahora ha vuelto a abrir”, indicó una de las afectadas.

Plaga de moscas pone en riesgo la salud de los residentes en Carabayllo

La presencia masiva de moscas dentro de las viviendas genera preocupación entre los habitantes, quienes indican que la exposición constante a químicos utilizados en las fumigaciones ha afectado incluso a sus mascotas, provocando su fallecimiento. Asimismo, señalan un incremento de enfermedades estomacales en niños de la zona.

Ante esta situación, los ciudadanos solicitan la intervención de las autoridades y medidas contra la inmobiliaria, a la que acusan de no haberles informado sobre la presencia de la actividad avícola en el sector al momento de la compra.