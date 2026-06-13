Shirley Arica gana la gran final de 'La Granja VIP Perú' y se lleva premio de S/100.000 tras vencer a Pamela López

La final de 'La Granja VIP Perú', donde Shirley Arica se coronó como ganadora, se realizó el sábado 13 de junio. | Foto: composición LR/Panamericana TV

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¡Shirley Arica es la flamante ganadora de ‘La Granja VIP Perú’! Tras 13 semanas de encierro y competencia, la popular ‘Chica Realidad’ se alzó con el primer lugar del reality de Panamericana TV y se llevó a casa un impresionante premio de S/100.000.

El triunfo de la influencer fue posible gracias al voto del público, que tuvo el poder absoluto de decidir el resultado desde el inicio del programa de supervivencia, el primero en territorio peruano que transmitió 24/7.

Shirley Arica gana la final de ‘La Granja VIP Perú’

La gran final de ‘La Granja VIP Perú’ se vivió con intensidad y emociones en el set de Panamericana TV. Familiares de los participantes que aún quedaban en competencia estuvieron presentes para expresarles su apoyo incondicional a cada uno de ellos. Además, los exgranjeros se sumaron a la celebración y alentaron a sus favoritos en la recta decisiva.

En medio de la expectativa y tras repasar los momentos más impactantes de la temporada, los conductores fueron anunciando quiénes ocuparon el quinto, cuarto y tercer lugar. Finalmente, la tensión se concentró en Pamela López, representante del ‘Team Reales’, y Shirley Arica, la única integrante del ‘Team Víboras’ que alcanzó esta instancia. La espera culminó cuando Ethel Pozo y Adolfo Aguilar proclamaron a la ‘Chica Realidad’ como ganadora del reality, desatando la euforia entre sus seguidores, quienes la respaldaron hasta el último instante.

¿Cómo quedó el podio de ‘La Granja VIP Perú’?

El podio de ‘La Granja VIP Perú’ quedó conformado por Mónica Torres en el quinto lugar, Paul Michael en el cuarto, Gabriela Herrera en el tercero y Pamela López en el segundo puesto.

La aún esposa de Christian Cueva quedó muy cerca de llevarse los S/100.000 de premio, pero la popular ‘Chica Realidad’ terminó venciéndola en una reñida última ronda de votación.