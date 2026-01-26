La india emite alerta por propagación del nuevo brote de virus Nipah tras dejar a casi 200 personas en cuarentena
La OMS advierte sobre la gravedad del virus, que tiene una alta tasa de mortalidad de hasta un 75% y no cuenta con tratamiento específico.
Las autoridades sanitarias de la India emitieron una alerta epidemiológica este lunes tras confirmarse un nuevo brote del virus Nipah. Hasta el momento se han reportado al menos dos casos positivos y cerca de 190 personas permanecen bajo vigilancia por haber tenido contacto estrecho con los infectados.
Ante el riesgo de propagación, el Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC) activó protocolos de emergencia mediante una circular técnica que describe las características del patógeno y las medidas urgentes para contener el contagio.
India activa protocolos ante brote del virus Nipah
El Ministerio de Salud hindú también ordenó reforzar los controles en los hospitales de la zona afectada, incluyendo el uso obligatorio de equipos de protección individual (EPI) completos para el personal sanitario, debido a la preocupación por la transmisión de persona a persona.
El subdirector adjunto de Salud del Gobierno de Bengala Occidental, Subarna Goswami, sostuvo que podrían surgir más contagios y remarcó que "no es el momento de decir que el brote ha terminado".
"Dado que el período de incubación del Nipah varía de 4 a 45 días, tendremos que buscar casos activos y hacer seguimiento a sus contactos. Deberán mantenerse bajo supervisión. Solo entonces, después de tres meses, podremos decir que no ha aparecido un tercer caso y que el brote ha terminado", afirmó el experto.
¿Qué es el virus Nipah y por qué preocupa a las autoridades de salud?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al virus Nipah como un patógeno zoonótico que puede transmitirse de animales a humanos, especialmente a través de murciélagos frugívoros o cerdos, así como mediante alimentos contaminados o contacto directo entre personas.
La infección puede provocar desde síntomas leves hasta cuadros respiratorios graves y encefalitis, con una tasa de mortalidad estimada entre el 40 % y el 75 %. Actualmente no existe tratamiento específico ni vacuna, según ha informado el organismo internacional.
Los primeros brotes humanos en la India se registraron en Bengala Occidental en 2001 y 2007, con un saldo de al menos 50 fallecidos. Desde 2018, la mayoría de los casos se han concentrado en el estado de Kerala, al sur del país. Allí ocurrió el último brote en julio de 2025, con tres personas infectadas y dos muertes.
La preocupación por una posible expansión del virus ha trascendido las fronteras indias. Países como Tailandia, Nepal y Hong Kong han activado medidas preventivas en algunos aeropuertos, como controles de temperatura y formularios de declaración de salud para viajeros procedentes de zonas de riesgo.