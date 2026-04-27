La Contraloría General detectó una fábrica de chocolates en el terreno del nuevo hospital de Caballococha, valorizado en más de S/159 millones, durante su intervención en Loreto. | Contraloría

La Contraloría General detectó una fábrica de chocolates en el terreno del nuevo hospital de Caballococha, valorizado en más de S/159 millones, durante su intervención en Loreto. | Contraloría

Un hecho insólito fue detectado por la Contraloría General durante una intervención en la región Loreto: una fábrica de chocolates opera dentro del terreno donde se construye el nuevo hospital de Caballococha, obra valorizada en más de S/159 millones.

La supervisión se realizó en el marco de un operativo nacional que implicó un viaje de 16 horas por vía fluvial desde Iquitos hasta esta zona fronteriza con Colombia y Brasil. El proyecto hospitalario, a cargo del Gobierno Regional de Loreto, debía culminar a fines de 2025; sin embargo, registra apenas un 40% de avance.

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Fábrica de chocolates invade obra de hospital.

Contraloría revela deficiencias en obra millonaria

De acuerdo con el informe, la presencia de la fábrica —de aproximadamente 400 metros cuadrados y propiedad de la comuna distrital— no fue advertida en el expediente técnico antes del inicio de la obra. Esta situación evidencia que el terreno no contaba con libre disponibilidad, lo que retrasa la ejecución de componentes clave, como áreas verdes y el cerco perimétrico.

La Contraloría también advirtió una serie de riesgos técnicos y sanitarios. Entre ellos, la falta de un sistema de alcantarillado que permita evacuar adecuadamente las aguas residuales del futuro hospital, así como una cuestionada distribución interna: la morgue ha sido proyectada junto al comedor; ambos, con ventilación compartida.

A nivel estructural, los auditores detectaron acumulación de agua de lluvia, deficiencias en la impermeabilización y la ausencia de elementos que garanticen la estabilidad de los muros en los 12 bloques que conforman la infraestructura.

Fábrica de chocolates invade obra de hospital.

Centro de salud local en malas condiciones

Durante el operativo, también se intervino el centro de salud local (IPRESS I-4), donde se constató abandono en horario nocturno, sin presencia de médicos ni personal asistencial. Además, se reportaron problemas de abastecimiento de medicamentos, falta de agua potable y equipos inoperativos, como rayos X y ambulancias.

El contralor general, César Aguilar Surichaqui, señaló que estas acciones buscan garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y asegurar que las obras y servicios lleguen en condiciones óptimas a la población.

Las intervenciones continuarán en otros distritos de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, como Yavarí, Pebas y San Pablo, como parte de un despliegue nacional en sectores clave, como salud, educación e infraestructura.

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