Una investigación fiscal destapa un presunto esquema de corrupción en la Policía Nacional del Perú, conocido como el “cambiazo de los lingotes”, que involucra el reemplazo de oro por cobre. | composición LR | América TV

Una investigación fiscal destapa un presunto esquema de corrupción en la Policía Nacional del Perú, conocido como el “cambiazo de los lingotes”, que involucra el reemplazo de oro por cobre. | composición LR | América TV

Una investigación fiscal de más de 2 años destapó el denominado 'cambiazo de los lingotes', un presunto esquema de corrupción que involucra a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes habrían sustituido lingotes de oro incautados por barras de cobre o bronce para desviar el metal precioso hacia el mercado negro.

El caso tiene como principal implicado al coronel PNP Rafael Gonzalo Morón Díaz, quien se desempeñaba como jefe en San Juan de Lurigancho y es sindicado por la Fiscalía como presunto líder de una red que operaba bajo la fachada de intervenciones oficiales contra la minería ilegal.

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El origen: operativo en el Callao

La investigación se remonta al 22 de mayo de 2023, cuando agentes realizaron un operativo en los almacenes de Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA), en el Callao, donde se incautaron cuatro lingotes de oro valorizados en más de US$600.000 cada uno.

Aunque el procedimiento se inició conforme al protocolo, la tesis fiscal señala que durante el traslado del material hacia dependencias policiales se habrían realizado coordinaciones paralelas para ejecutar el reemplazo. Según las pesquisas, los agentes contaban con imágenes de los lingotes originales, lo que permitió replicar sus características.

El fiscal adjunto Reynaldo Mina Abanto precisó que en ese momento “se hace la sustracción de la barra y es cambiada por una de bronce, en la cual se inscribe la misma numeración que tenía la barra original”.

Cómo operaba el 'cambiazo'

De acuerdo con la carpeta fiscal, una tercera persona habría entregado una mochila con una barra de cobre que sería utilizada para sustituir el lingote original. Ya en la sede policial, los implicados habrían seleccionado la pieza más similar y replicado los códigos de identificación.

El reemplazo se habría realizado dentro de instalaciones policiales y en presencia de varios efectivos. Mientras la barra auténtica era retirada y posteriormente comercializada, la pieza falsa ingresaba a la cadena de custodia y era internada en las bóvedas del Banco de la Nación.

Este mecanismo se habría repetido en otros operativos, aprovechando que muchos cargamentos de oro incautados —provenientes de la minería ilegal en zonas como el río Tambopata— no eran reclamados para evitar investigaciones sobre su origen.

El quiebre: peritajes y lingotes adulterados

El esquema comenzó a desmoronarse cuando peritajes técnicos a los lingotes almacenados detectaron inconsistencias en el peso y la pureza respecto a lo consignado en las actas de incautación.

Uno de los lingotes permaneció cerca de 2 años en una bóveda sin ser detectado como falso. Fue recién en una revisión posterior que un perito confirmó que una de las barras no correspondía a oro, sino a un metal de menor valor, con signos de oxidación.

Allanamientos, detenidos y colaborador clave

El 23 de abril de 2026, el Ministerio Público ejecutó un megaoperativo con allanamientos en Lima, Cajamarca y Huánuco, que incluyó 13 inmuebles y permitió la detención preliminar de siete policías, entre ellos un coronel, dos capitanes y varios suboficiales, por presuntos vínculos con la red Los Oropeza. También se investiga la participación de civiles.

Entre los implicados figura el capitán Jorge Mauricio Benítez Gutiérrez, quien habría tenido un rol en la coordinación del operativo y el posterior reemplazo. Asimismo, un colaborador eficaz identificado con el seudónimo “Oropeza” brindó información clave sobre la planificación y ejecución del esquema.

Durante la intervención a su vivienda, el coronel Morón rechazó las acusaciones y calificó su detención como una “aberración”, asegurando que el oro fue ingresado correctamente al banco. No obstante, las pruebas recabadas contradicen su versión.

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Millonario desbalance y ruta del oro

Uno de los principales indicios del caso es el hallazgo de más de S/31 millones en las cuentas del capitán Román Vallejo Castillo, monto que no guarda relación con su remuneración mensual, inferior a S/3.000. La Fiscalía dispuso el embargo del dinero mientras continúan las investigaciones.

Según las autoridades, el oro sustraído era vendido en el mercado negro, con posibles destinos internacionales como India, lo que generaba ganancias que luego eran distribuidas entre los integrantes de la red.

Investigación en curso

El Ministerio Público investiga los presuntos delitos de peculado doloso, cohecho pasivo propio y enriquecimiento ilícito. Además, busca determinar cuántos lingotes habrían sido adulterados dentro del sistema de custodia estatal y si existen niveles más altos de responsabilidad dentro de la institución policial.

El caso también alcanzó el entorno del exministro del Interior Carlos Malaver, tras el allanamiento de la vivienda de su hermano, lo que amplía la línea de investigación hacia posibles conexiones externas.

Por ahora, los implicados permanecen bajo detención preliminar mientras se analizan documentos y equipos incautados. La Fiscalía no descarta que el 'cambiazo de los lingotes' haya sido parte de un esquema sistemático replicado en distintas unidades policiales.

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