HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio consume almacén clandestino en el Cercado de Lima
Incendio consume almacén clandestino en el Cercado de Lima     Incendio consume almacén clandestino en el Cercado de Lima     Incendio consume almacén clandestino en el Cercado de Lima     
Sociedad

Padres de familia toman colegio en Loreto por falta de maestros que deja sin clases a más de 400 escolares

Con cadenas y ollas comunes, los manifestantes de la I.E.P.P. N.° 60633 exigen la presencia inmediata de maestros tras una semana sin clases y alegan el incumplimiento de las autoridades educativas por falta de gestión para contratar personal.

Manifestantes exigen una respuesta inmediata de la UGEL Requena.
Manifestantes exigen una respuesta inmediata de la UGEL Requena. | Créditos: Yazmín Araujo / URPI-LR
Compartir

Más de 400 escolares de la I.E.P.P. N.° 60633, en la localidad de Bretaña, distrito de Puinahua (Loreto), permanecen sin clases debido a la falta de maestros, una situación que llevó a los padres de familia a tomar el plantel como medida de protesta. Con cadenas en las puertas, vigilia permanente y ollas comunes en los exteriores, los manifestantes exigen una respuesta inmediata de la UGEL Requena y advierten que no abandonarán el colegio hasta que lleguen los docentes.

La medida fue adoptada luego de que, según denunciaron, los estudiantes perdieran una semana completa de clases por la falta de docentes y personal administrativo. Los padres sostienen que las autoridades educativas incumplieron reiteradamente sus compromisos, ya que primero anunciaron una solución para inicios de semana y luego aplazaron la respuesta sin ofrecer resultados concretos.

TE RECOMENDAMOS

¿VACANCIA CONTRA JOSÉ MARÍA BALCÁZAR? Y CANCILLER RENUNCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Secuestran barcaza petrolera con 10.500 barriles en río de Loreto y exigen S/2 millones por rescate

lr.pe

Padres denuncian negligencia y falta de respuesta de autoridades

De acuerdo con los manifestantes, pese a que existiría presupuesto asignado para cubrir las plazas, la falta de gestión administrativa impide contratar al personal necesario. Por ello, consideran que la crisis responde a una presunta negligencia en el manejo de recursos públicos y responsabilizan a funcionarios por no atender con urgencia el problema.

La protesta también se sostiene en el Informe N.° 001-2026, elaborado por el director encargado Arturo Lucas Somoza, donde se reporta la inasistencia reiterada e injustificada de trabajadores asignados al plantel. Entre ellos figuran un docente y un oficinista que, según el documento, ni siquiera son reconocidos por la dirección ni por la comunidad educativa.

A esta situación se suma la falta de personal de vigilancia desde fines de marzo, lo que —según la dirección— compromete tanto la seguridad como el funcionamiento administrativo del colegio. Ante ello, se solicitó formalmente la verificación de las plazas observadas y la contratación de personal de reemplazo, en una institución que ya arrastraba problemas de reubicación desde diciembre de 2025.

Notas relacionadas
Es falso que la ONPE haya creado un nuevo distrito en la región Loreto, como dice viral

Es falso que la ONPE haya creado un nuevo distrito en la región Loreto, como dice viral

LEER MÁS
Secuestran barcaza petrolera con 10.500 barriles en río de Loreto y exigen S/2 millones por rescate

Secuestran barcaza petrolera con 10.500 barriles en río de Loreto y exigen S/2 millones por rescate

LEER MÁS
Resultados Loreto Elecciones 2026 EN VIVO: conteo oficial ONPE para senador y diputados

Resultados Loreto Elecciones 2026 EN VIVO: conteo oficial ONPE para senador y diputados

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Incendio de código 3 en el Cercado de Lima consume almacén y genera intensa emergencia

Incendio de código 3 en el Cercado de Lima consume almacén y genera intensa emergencia

LEER MÁS
Más de 120 peruanos viajaron a Moscú por ofertas de trabajo de hasta US$ 50.000, pero terminaron en la guerra entre Rusia y Ucrania

Más de 120 peruanos viajaron a Moscú por ofertas de trabajo de hasta US$ 50.000, pero terminaron en la guerra entre Rusia y Ucrania

LEER MÁS
Metropolitano, Corredores, Línea 2 del Metro y otros servicios se podrán pagar con una única tarjeta, ¿desde cuándo?

Metropolitano, Corredores, Línea 2 del Metro y otros servicios se podrán pagar con una única tarjeta, ¿desde cuándo?

LEER MÁS
Cambios en la velocidad máxima y otras reglas de tránsito son oficializadas por el MTC: estas son las nuevas disposiciones en 2026

Cambios en la velocidad máxima y otras reglas de tránsito son oficializadas por el MTC: estas son las nuevas disposiciones en 2026

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 22 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka del miércoles 22 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Minedu confirma que no se harán nuevas convocatorias para Beca Generación del Bicentenario tras denuncias de estudiantes

Minedu confirma que no se harán nuevas convocatorias para Beca Generación del Bicentenario tras denuncias de estudiantes

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025