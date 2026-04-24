Más de 400 escolares de la I.E.P.P. N.° 60633, en la localidad de Bretaña, distrito de Puinahua (Loreto), permanecen sin clases debido a la falta de maestros, una situación que llevó a los padres de familia a tomar el plantel como medida de protesta. Con cadenas en las puertas, vigilia permanente y ollas comunes en los exteriores, los manifestantes exigen una respuesta inmediata de la UGEL Requena y advierten que no abandonarán el colegio hasta que lleguen los docentes.

La medida fue adoptada luego de que, según denunciaron, los estudiantes perdieran una semana completa de clases por la falta de docentes y personal administrativo. Los padres sostienen que las autoridades educativas incumplieron reiteradamente sus compromisos, ya que primero anunciaron una solución para inicios de semana y luego aplazaron la respuesta sin ofrecer resultados concretos.

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Padres denuncian negligencia y falta de respuesta de autoridades

De acuerdo con los manifestantes, pese a que existiría presupuesto asignado para cubrir las plazas, la falta de gestión administrativa impide contratar al personal necesario. Por ello, consideran que la crisis responde a una presunta negligencia en el manejo de recursos públicos y responsabilizan a funcionarios por no atender con urgencia el problema.

La protesta también se sostiene en el Informe N.° 001-2026, elaborado por el director encargado Arturo Lucas Somoza, donde se reporta la inasistencia reiterada e injustificada de trabajadores asignados al plantel. Entre ellos figuran un docente y un oficinista que, según el documento, ni siquiera son reconocidos por la dirección ni por la comunidad educativa.

A esta situación se suma la falta de personal de vigilancia desde fines de marzo, lo que —según la dirección— compromete tanto la seguridad como el funcionamiento administrativo del colegio. Ante ello, se solicitó formalmente la verificación de las plazas observadas y la contratación de personal de reemplazo, en una institución que ya arrastraba problemas de reubicación desde diciembre de 2025.