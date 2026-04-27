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Sociedad

Macabro hallazgo en vivienda de Cusco: encuentran restos de hombre reportado como desaparecido y hay dos detenidos

La desaparición de Rudhy Benavides Charalla, un hombre de 46 años, culminó en un terrible suceso. La policía detuvo a Gabriel Condori, principal sospechoso, y a Óscar Franco, relacionados con el homicidio agravado. Ambos tienen antecedentes penales.

La desaparición de Rudhy Benavides Charalla levantó una alarmante investigación en Cusco, culminando con su hallazgo sin vida y en desmembramiento en una vivienda. La Policía Nacional detalló que su cuerpo fue sometido a un proceso de cocción.
La desaparición de Rudhy Benavides Charalla levantó una alarmante investigación en Cusco, culminando con su hallazgo sin vida y en desmembramiento en una vivienda. La Policía Nacional detalló que su cuerpo fue sometido a un proceso de cocción. | La República | Luis Álvarez
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La desaparición de Rudhy Benavides Charalla (46) terminó por revelar uno de los crímenes más macabros registrados recientemente en Cusco. El hombre, reportado como desaparecido desde el 18 de abril, fue encontrado sin vida una semana después al interior de una vivienda en el Cercado.

Las diligencias, iniciadas tras la intensa búsqueda de sus familiares, condujeron a un inmueble ubicado en la prolongación de la avenida Ejército. Al ingresar, los agentes encontraron restos humanos en avanzado estado de descomposición. Su cuerpo había sido desmembrado y sometido a un proceso de cocción, según la Policía Nacional.

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La casa del horror

Dentro del inmueble, la escena era estremecedora. Restos del cuerpo habían sido cercenados y dispersados en diversos espacios, algunos incluso almacenados en recipientes. La pesquisa dio un giro inmediato: de una desaparición pasó a un caso de homicidio agravado.

En el lugar fue detenido Gabriel Condori Olmedo, señalado como el principal sospechoso. Su captura se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, en medio de la indignación de los familiares de la víctima. Según información preliminar, habría participado directamente en el crimen.

Las pesquisas revelaron detalles aún más perturbadores. Sus restos presentaban signos de manipulación reciente. Además, fue detenido un segundo implicado, identificado como Óscar Franco (21), quien también estaría vinculado al hecho.

“Cocinaban la cabeza de mi primo para luego dársela a los perros como alimento, así intentaban desaparecerlo”, relató una familiar, visiblemente afectada.

El coronel PNP Carlos Guizado, jefe encargado de la Región Policial Cusco, calificó el crimen como atroz. Indicó que la víctima habría estado consumiendo bebidas alcohólicas con sus agresores antes de ser atacado con un arma blanca y golpeado reiteradamente en la cabeza con un martillo. Posteriormente, el cuerpo fue descuartizado.

“Lo más espeluznante fue encontrar, en el segundo piso de la vivienda, una cocina industrial donde la cabeza estaba dentro de una olla, con cebolla y verduras, en pleno proceso de cocción”, detalló el oficial.

La Policía no descarta un presunto caso de canibalismo y presume que el cadáver permaneció oculto en la vivienda desde el día de la desaparición.

Asimismo, se informó que Gabriel Condori registra antecedentes por acoso sexual, mientras que Óscar Franco, cuando era menor de edad, tuvo infracciones por violación sexual contra menores de 13 y 15 años.

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Sin un móvil claro

Pese a la gravedad del caso y a la detención de los presuntos responsables, el móvil del crimen aún no ha sido esclarecido. “No podemos adelantar un motivo; la investigación sigue en curso. Lo concreto es que tenemos a los implicados”, precisó Guizado.

Por su parte, el presidente de la Junta de Fiscales de Cusco, Manuel Mayorga, confirmó la detención preliminar por siete días para ambos sospechosos. Indicó que el delito de homicidio agravado contempla penas no menores de 15 años de prisión. No obstante, advirtió que aún falta ubicar partes del cuerpo de la víctima.

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Exigen justicia

Rudhy Benavides es recordado por sus allegados como un hombre tranquilo, trabajador y profundamente devoto del patrón San Cristóbal. Formaba parte del coro Las Chayñas del Taytacha de los Temblores, donde participaba activamente. Su muerte ha generado conmoción en Cusco, mientras familiares y amigos exigen justicia.

Aydé Charalla, madre de la víctima, expresó su dolor entre lágrimas. Recordó la última vez que vio a su hijo y el esfuerzo que emprendió para encontrarlo. “Tuve que investigar por mi cuenta para llegar hasta aquí… ni el peor castigo aliviaría lo que siento”, dijo con la voz entrecortada.

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