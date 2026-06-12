Mundial 2026: periodista coreano que es sorprendido por una fanática mexicana en plena transmisión se vuelve viral
La inesperada intervención, que incluyó un abrazo y un beso, dejó a un comunicador visiblemente desconcertado mientras intentaba mantener la compostura durante la transmisión.
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A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un inesperado episodio protagonizado por un periodista surcoreano ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales. El comunicador se encontraba realizando una transmisión desde una de las sedes del torneo cuando fue interrumpido por una aficionada mexicana, lo que generó una escena que rápidamente se volvió viral.
El momento fue grabado y compartido en distintas plataformas digitales, donde acumuló numerosas reproducciones y comentarios. La situación ocurrió en medio del ambiente festivo que rodea al campeonato que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
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La inesperada intervención que dejó sin palabras al reportero
Según muestran las imágenes, el periodista realizaba un informe frente a la cámara cuando una mujer se acercó por detrás y lo abrazó de manera sorpresiva. El comunicador reaccionó con evidente desconcierto al notar la presencia de la aficionada mientras intentaba continuar con su reporte.
Sin embargo, la situación tomó un giro aún más inesperado cuando la mujer se inclinó y le dio un beso frente a las cámaras. La reacción del periodista fue inmediata: mostró signos de nerviosismo y trató de mantener la compostura mientras seguía en plena transmisión, una escena que fue ampliamente comentada por los internautas.
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La grabación se viralizó rápidamente y provocó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios consideraron el episodio una anécdota curiosa y divertida en medio de la cobertura mundialista, otros señalaron que este tipo de comportamientos pueden resultar inapropiados cuando ocurren sin consentimiento, especialmente durante el ejercicio profesional de un periodista.