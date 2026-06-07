La gran final del Miss Top Model Perú 2026 se celebró en Santiago de Surco, donde Fabianna Beretta destacó entre 16 candidatas y fue coronada como la nueva reina nacional. | Fotos: difusión

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La gran final del Miss Top Model Perú 2026, certamen dirigido por Marina Mora, se realizó en la Plaza de Armas de Santiago de Surco, donde 16 candidatas de distintas regiones del país compitieron por la corona nacional. Finalmente, la modelo Fabianna Beretta fue elegida como la nueva reina nacional tras destacar por su elegancia, desenvolvimiento y preparación integral.

Fabianna Beretta, la representante de Lima, y sus compañeras demostraron durante varias semanas de preparación su talento, disciplina y compromiso. Marina Mora, directora de la organización y presidenta del jurado, destacó el nivel de las participantes y el crecimiento que ha tenido el certamen en los últimos años.

'Estamos orgullosas del desempeño de cada una de las candidatas. Más allá de la belleza, buscamos mujeres seguras, preparadas, con valores y capaces de convertirse en referentes para otras jóvenes peruanas. Fabianna representa perfectamente el espíritu de Miss Top Model Perú', señaló.

La nueva Miss Top Model Perú 2026 representará al país en certámenes internacionales, junto a otras reinas que también competirán en diversas ocasiones a lo largo del año.

Fabianna Beretta representará al Perú a nivel internacional

Tras una rigurosa evaluación del jurado, Fabianna Beretta obtuvo el máximo premio. Le siguieron Sheyla Zorrilla, representante de Ica, como Primera Finalista del Miss Top Model Perú 2026, y Luciana Ruiz, natural de Amazonas, como Segunda Finalista del concurso, que contó con la presencia de autoridades locales, invitados especiales, medios de comunicación y seguidores del certamen.

Asimismo, Fabianna Beretta, Miss Top Model Perú, inicia una nueva etapa de preparación rumbo a futuros proyectos nacionales e internacionales y reafirma su compromiso de seguir impulsando el talento, la disciplina y el liderazgo femenino en todo el país.

Reinas representarán al Perú en el extranjero

Durante la gala también fueron presentadas las reinas nacionales que representarán al Perú en importantes certámenes internacionales durante 2026: