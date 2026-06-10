Keiko Fujimori pasa a Roberto Sánchez: candidata de Fuerza Popular toma la delantera en conteo de la ONPE al 98.20%
La distancia entre los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú es de apenas 469 votos.
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Con el 98,20% del conteo de la ONPE procesado, Keiko Fujimori sobrepasó a Roberto Sánchez. Ahora, la candidata de Fuerza Popular tiene el 50,001% de los votos, mientras que el líder de Juntos por el Perú tiene el 49,999%. La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 469 votos.
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