‘El reventonazo de la Chola’ se consolida como el programa de entretenimiento más visto en el país, liderando con 10.5 puntos de rating y superando a sus competidores. | Fotos: difusión.

‘El reventonazo de la Chola’ se consolida como el programa de entretenimiento más visto en el país, liderando con 10.5 puntos de rating y superando a sus competidores. | Fotos: difusión.

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Este sábado 13 de junio se llevará a cabo la gran final de 'La granja VIP Perú' y las expectativas por conocer al ganador o la ganadora del reality de convivencia son altas. Sin embargo, las cifras en la pantalla chica no han sido las mejores para el programa que conducen Ethel Pozo y Adolfo Aguilar. Todo lo contrario ocurre con 'El reventonazo de la Chola', que lidera el rating del fin de semana.

'El reventonazo de la Chola', programa de entretenimiento nacional conducido por Ernesto Pimentel, es uno de los preferidos de las familias peruanas. El último sábado 6 de junio lideró la programación con 10,5 puntos de rating, superando al formato internacional 'Me caigo de risa', de Latina, y a 'La granja VIP Perú' y 'JB Noticias', ambos de Panamericana Televisión.

¿Cuántos puntos de rating hicieron los programas sabatinos?

Tras el final de 'Yo soy', Latina estrenó 'Me caigo de risa', un formato internacional que busca entretener a grandes y chicos. Este programa, conducido por José Peláez, logró 3,5 puntos, mientras que su competencia directa, 'El reventonazo de la Chola', sigue liderando su horario con 10,5 puntos de rating. Dejó atrás también a 'La granja VIP Perú', con 3,0 puntos, y a 'JB Noticias', con solo 2,9 puntos.

“Quiero agradecer de corazón a todas las familias que nos siguen respaldando con su sintonía cada fin de semana en el Reventonazo y eso nos fortalece para seguir ofreciendo lo mejor al público. Esto nos demuestra que estamos en el camino correcto con una propuesta llena de humor, entretenimiento y musical”, comentó la Chola Chabuca.

Por otro lado, 'El reventonazo de la Chola' tuvo una entrevista exclusiva con Edgar Vivar, quien confirmó su regreso al Perú para una temporada circense en el Circo de la Chola Chabuca. Asimismo, se realizó un homenaje al recordado Eusebio 'Chato' Grados junto a su familia y las Chicas mañaneras.

Pimentel anunció que el próximo 16 de julio abrirá las puertas de su circo con el espectáculo 'Un principito en el circo de la Chola Chabuca', con la presencia del recordado Edgar Vivar.