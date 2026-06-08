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Carlos Vílchez reencarnará a Michael Jackson en ‘El circo de las estrellas’: “Será un sorpresa para todos”

El show de La Carlota promete ser una experiencia interactiva y llena de magia, diseñada para entretener a toda la familia, con un elenco de artistas circenses internacionales y bailarines.

Carlos Vílchez anuncia el regreso de su circo con el espectáculo 'La Carlota, la Reina del pop', que abrirá el 15 de julio en el Parque de las Leyendas de San Miguel.
Carlos Vílchez anuncia el regreso de su circo con el espectáculo 'La Carlota, la Reina del pop', que abrirá el 15 de julio en el Parque de las Leyendas de San Miguel. | Foto: difusión.
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A pocas semanas de las Fiestas Patrias, uno de los primeros en anunciar el regreso de su espectáculo circense fue Carlos Vílchez. El destacado actor y conductor peruano confirmó la nueva temporada de El Circo de las Estrellas con el espectáculo 'La Carlota, la Reina del pop', que abrirá sus puertas desde el 15 de julio.

“Me encuentro emocionado porque en pocas semanas regreso al circo para presentar un espectáculo nuevo con 'La Carlota, la Reina del pop' que está diseñado para entretener a grandes y chicos; tal como lo hemos venido haciendo en estos últimos años con diferentes shows”, comentó Carlos Vílchez.

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La Carlota vuelve con su circo

Carlos Vílchez, en su papel de La Carlota, promete un show interactivo, audiovisual y lleno de la magia del circo, lo que representa un nuevo desafío. Además, el comediante cuenta que este reto es grande, ya que tendrá que cantar, bailar, hacer reír y divertir a toda la familia. Asimismo, lo acompañará un gran elenco de artistas circenses de diversas nacionalidades y el mejor grupo de bailarines.

“En estos últimos años cada función del circo me llena de energía y revitaliza porque damos nuestro mejor esfuerzo y recibimos millones de aplausos por parte del público. Y en este show me verán hacer cosas que nunca me había atrevido a realizar y será un sorpresa para todos”, agregó Carlos Vílchez, quien en 2024 estelarizó el show 'El Genio de la lámpara' y en 2025 'La Máscara de la Carlota'.

El Circo de las Estrellas con el show 'La Carlota, la Reina del pop' se ubica en el Parque de las Leyendas, puerta 8 (Av. José de la Riva Agüero S/N), San Miguel. Las funciones van del 15 de julio hasta el 30 de agosto y, actualmente, las entradas se encuentran en preventa, con precios desde S/15 en Teleticket.

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