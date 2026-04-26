HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Enorme incendio consume la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en Puente Piedra

La emergencia ha movilizado al menos cinco unidades de bomberos, quienes enfrentan la emergencia, mientras el denso humo cubre las zonas aledañas.

Siniestro consume la Escuela de la PNP
Siniestro consume la Escuela de la PNP | Composición LR | RG Noticias
Compartir

El siniestro de grandes proporciones afecta las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP en el distrito de Puente Piedra. De acuerdo con el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la emergencia ha movilizado al menos seis unidades.

Las maquinarias M163-1, M164-1, AMB-150, M65-1, CIST-184 y CIST-150 llegaron al lugar para sofocar las llamas del incendio y controlar el incidente que puede ser visto a cuadras de distancia. Las causas del hecho se mantienen en investigación.

TE RECOMENDAMOS

¿VACANCIA CONTRA JOSÉ MARÍA BALCÁZAR? Y CANCILLER RENUNCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Instalaciones afectadas en la Escuela PNP

Las imágenes del siniestro muestran que el fuego afecta una de las estructuras que se encuentra al interior de la Escuela PNP. Asimismo, algunos efectivos, cerca del foco del incendio, intentan retirar materiales de valor para evitar mayores pérdidas.

Al cierre de esta nota, las autoridades continúan enfrentando la emergencia, mientras se evalúa la magnitud de los daños ocasionados por el siniestro.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Desalojo en exteriores del mercado Tres Regiones desata incendio y violentos enfrentamientos en Puente Piedra

Desalojo en exteriores del mercado Tres Regiones desata incendio y violentos enfrentamientos en Puente Piedra

LEER MÁS
Empresa de transporte 'Vipusa' blinda sus buses tras asesinato de pasajera en Puente Piedra

Empresa de transporte 'Vipusa' blinda sus buses tras asesinato de pasajera en Puente Piedra

LEER MÁS
Accidente en Puente Piedra genera fuerte congestión vehicular en la Panamericana Norte

Accidente en Puente Piedra genera fuerte congestión vehicular en la Panamericana Norte

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Auto con jóvenes y alcohol dentro se despista en Magdalena: choca contra árbol y termina llantas arriba

Auto con jóvenes y alcohol dentro se despista en Magdalena: choca contra árbol y termina llantas arriba

LEER MÁS
Cierre de la Costa Verde por Ironman 70.3 Perú 2026: horarios y plan de desvío para hoy, 26 de abril

Cierre de la Costa Verde por Ironman 70.3 Perú 2026: horarios y plan de desvío para hoy, 26 de abril

LEER MÁS
Oleajes anómalos obligan a cerrar 53 puertos en todo el litoral peruano hasta el 30 de abril

Oleajes anómalos obligan a cerrar 53 puertos en todo el litoral peruano hasta el 30 de abril

LEER MÁS
Metropolitano, Corredores, Línea 2 del Metro y otros servicios se podrán pagar con una única tarjeta, ¿desde cuándo?

Metropolitano, Corredores, Línea 2 del Metro y otros servicios se podrán pagar con una única tarjeta, ¿desde cuándo?

LEER MÁS
Gobierno no tiene como prioridad la educación: deja sin becas a 300 jóvenes peruanos

Gobierno no tiene como prioridad la educación: deja sin becas a 300 jóvenes peruanos

LEER MÁS
Festival aéreo permite sobrevolar Lima gratis en un avión de la FAP este fin de semana: conoce cómo inscribirte

Festival aéreo permite sobrevolar Lima gratis en un avión de la FAP este fin de semana: conoce cómo inscribirte

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025