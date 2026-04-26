Siniestro consume la Escuela de la PNP | Composición LR | RG Noticias

Siniestro consume la Escuela de la PNP | Composición LR | RG Noticias

El siniestro de grandes proporciones afecta las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP en el distrito de Puente Piedra. De acuerdo con el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la emergencia ha movilizado al menos seis unidades.

Las maquinarias M163-1, M164-1, AMB-150, M65-1, CIST-184 y CIST-150 llegaron al lugar para sofocar las llamas del incendio y controlar el incidente que puede ser visto a cuadras de distancia. Las causas del hecho se mantienen en investigación.

TE RECOMENDAMOS ¿VACANCIA CONTRA JOSÉ MARÍA BALCÁZAR? Y CANCILLER RENUNCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Instalaciones afectadas en la Escuela PNP

Las imágenes del siniestro muestran que el fuego afecta una de las estructuras que se encuentra al interior de la Escuela PNP. Asimismo, algunos efectivos, cerca del foco del incendio, intentan retirar materiales de valor para evitar mayores pérdidas.

Al cierre de esta nota, las autoridades continúan enfrentando la emergencia, mientras se evalúa la magnitud de los daños ocasionados por el siniestro.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.