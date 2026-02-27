HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven de 19 años desaparece tras tomar bus en Óvalo de Chancay: lleva más de 12 horas perdido y familia teme por su salud

Amir Jara fue visto por última vez la tarde del jueves en el mercado de Chancay y abordó un bus de Zbuss hacia Lima. Familia busca imágenes de cámaras de seguridad.

La comisaría de Chancay ha registrado el caso, pero no como una denuncia de desaparición.
La familia de Amir Fabrizio Jara Castillo, joven de 19 años natural de Chancay, solicitó apoyo para ubicarlo tras reportar su desaparición. En comunicación con La República, su hermana indicó que el último recorrido conocido comenzó la tarde del jueves, cuando Amir estuvo en el mercado de Chancay de Abastos y luego se dirigió hacia el Óvalo de Chancay.

Según su testimonio, desde ese punto abordó un bus de la empresa Zbuss con destino a Lima alrededor de las 4:20 p. m. La familia ya presentó el caso ante la Policía y, hasta el momento, realiza gestiones para acceder a cámaras de seguridad en zonas donde el bus suele dejar pasajeros, como Plaza Norte y el sector de Acho, a fin de confirmar si llegó a alguno de esos puntos. Cabe precisar que la comisaría de Chancay tomó el caso como una ocurrencia, mas no como una denuncia por desaparición. También señalaron que han realizado búsquedas en alrededores de terminales y puntos referidos por terceros, sin resultados.

En caso de encontrar a Amir o tener información que pueda ayudar en su búsqueda, se puede comunicar con el número 988 293 720, el cual corresponde a su hermana Tiffanny Jara.

