Madre muere ahogada tras intentar salvar la vida de su hija de 9 años en playa Las Viñas de Chancay: menor sobrevivió

Una mujer identificada como Judith Marlene Ramírez Calderón, de 43 años, falleció el domingo 1 de marzo tras ahogarse en la playa Las Viñas, en el distrito de Chancay, cuando ingresó al mar para auxiliar a su hija de 9 años. La emergencia se produjo cuando la menor era arrastrada por la corriente y se activó la intervención de personal de rescate en la zona.

De acuerdo con los reportes difundidos, la niña fue puesta a salvo y se encuentra estable. En cambio, la madre no logró salir con vida pese a la atención inmediata, y su fallecimiento fue confirmado luego del traslado al Hospital de Chancay.

Mujer intentó salvar a su hija, pero corriente la arrastró en playa Las Viñas de Chancay

Judith Ramírez advirtió que la pequeña estaba en riesgo y entró al agua para ayudarla. La madre logró priorizar el auxilio de la niña, pero la fuerza del mar terminó superándola.

Los testimonios recogidos tras el hecho indican que todo ocurrió en cuestión de minutos y generó alarma entre bañistas y vecinos. La víctima era conocida en la zona por su actividad artística, lo que incrementó la conmoción en el sector una vez que se confirmó su identidad.

Menor pudo ser rescatada por salvavidas y trasladada al Hospital de Chancay

Personal de salvataje logró retirar a la niña del mar y reportó que se encontraba estable tras la intervención. La emergencia también fue atendida por personal de serenazgo, que apoyó en la atención inicial y en las acciones de traslado.

La madre fue sacada del agua y llevada de urgencia al Hospital de Chancay, pero llegó sin signos vitales, según el reporte. Las autoridades continuaron con las coordinaciones correspondientes luego de la tragedia registrada en la playa Las Viñas.

