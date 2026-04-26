Dos jóvenes resultaron heridos tras la volcadura de un automóvil en el jirón Luis Sánchez Cerro, en el límite de Magdalena del Mar y Jesús María. El accidente ocurrió alrededor de las 6:35 a. m. | Composición LR

Dos jóvenes resultaron heridos tras la volcadura de un automóvil en el jirón Luis Sánchez Cerro, en el límite de Magdalena del Mar y Jesús María. El accidente ocurrió alrededor de las 6:35 a. m. | Composición LR

Dos jóvenes resultaron heridos tras la volcadura de un automóvil la mañana de este domingo en la cuadra 22 del jirón Luis Sánchez Cerro, en el límite de los distritos de Magdalena del Mar y Jesús María.

Dentro de la unidad, las autoridades encontraron licor, mientras que testigos aseguraron que se percibía un fuerte olor a alcohol.

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Auto se volcó en Magdalena

El accidente ocurrió alrededor de las 6.35 a. m., según información policial. El vehículo, un auto Honda de color plomo con placa ANQ-598, era ocupado por dos personas. El conductor habría perdido el control, impactando contra un árbol antes de dar varias vueltas de campana y quedar con las llantas hacia arriba.

Vecinos de la zona acudieron rápidamente para auxiliar a los ocupantes, brindándoles apoyo hasta la llegada del Cuerpo General de Bomberos.

Detienen a jóvenes

Los heridos fueron identificados como Ricardo Laiza Ramos y Alonzo Gonzalo Palomino García. Ambos presentaban contusiones leves y aparentes signos de haber consumido alcohol.

Tras recibir atención de emergencia, fueron trasladados a la comisaría de Jesús María para continuar con las diligencias correspondientes.

El siniestro también ocasionó daños en el sardinel, áreas verdes y dejó un árbol derribado. A las 8.28 a. m., la unidad fue remolcada hacia la dependencia policial, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades.

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