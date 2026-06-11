Congreso declara junio "mes de la vida y la familia" entre críticas por opacar el Mes del Orgullo LGBT+

Congresistas como Susel Paredes señalaron que esta medida podría invisibilizar la diversidad de familias en el país, defendiendo así el reconocimiento de modelos familiares diversos. | Foto creada con Chatgpt.

Congresistas como Susel Paredes señalaron que esta medida podría invisibilizar la diversidad de familias en el país, defendiendo así el reconocimiento de modelos familiares diversos. | Foto creada con Chatgpt.

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El Congreso aprobó este jueves el proyecto de ley que declara junio como el Mes de la Vida y la Familia, una iniciativa impulsada por la congresista y virtual senadora de Renovación Popular, Milagros Jáuregui. La decisión generó cuestionamientos dentro y fuera del Parlamento porque coincide con el Mes del Orgullo LGBT+, una conmemoración internacional vinculada a la diversidad, la igualdad y los derechos de la comunidad.

La propuesta N.° 13156/2025-CR obtuvo 85 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones en primera votación. Luego, el Pleno la exoneró de una segunda votación. La norma dispone que el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y las municipalidades impulsen actividades orientadas a promover la reflexión y sensibilización sobre la vida y la familia.

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Durante el debate, Jáuregui rechazó que el proyecto responda a una agenda ideológica y aseguró que busca enfrentar “una crisis moral” en el país. Argumentó que existen problemas demográficos, como la reducción de la natalidad y el envejecimiento poblacional, además de lo que calificó como un debilitamiento de la estructura familiar.

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Críticas por coincidir con el Orgullo LGBT+

Las principales objeciones apuntaron a la elección de junio como fecha oficial. Congresistas LGBT+ como Susel Paredes y Alejandro Cavero advirtieron que la medida puede interpretarse como un intento de invisibilizar el Mes del Orgullo y desconocer la diversidad de estructuras familiares existentes en el país.

“En junio se celebra el día del orgullo LGBTIQ en el planeta tierra. ¿Por qué generar el odio y la división en un país partido?”, cuestionó Paredes durante el debate. La legisladora defendió, además, el reconocimiento de familias conformadas por parejas del mismo sexo. “Somos millones de ciudadanos y ciudadanas y ahora quieren que se celebre el día de la familia, de una sola, cuando existen familias de dos mujeres, dos hombres que crían y aman a sus hijos porque señor presidente, las lesbianas no nos embarazamos por accidente”, increpó.

Cavero, por su parte, respaldó la importancia de la familia, pero sugirió incorporar expresamente la diversidad de modelos familiares y evaluar otro mes para evitar controversias con otras conmemoraciones internacionales que también se realizan en junio.

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Objeciones por la elección de junio

La congresista Ruth Luque sostuvo que la ley resulta redundante porque ya existe una fecha oficial dedicada a reconocer y valorar a la familia: el Día de la Familia Peruana, que se celebra cada segundo domingo de septiembre. Además, consideró que la norma refleja una visión limitada de las estructuras familiares y desconoce la diversidad de la sociedad peruana.

Luque también recordó que junio concentra importantes celebraciones culturales y tradicionales en distintas regiones del país, como el mes jubilar del Cusco, la festividad de San Juan y actividades vinculadas a comunidades campesinas y pueblos originarios.

“Pretender apropiarse simbólicamente de este mes para promover una agenda conservadora resulta evidente, especialmente cuando coincide con el Mes del Orgullo LGBT+, una conmemoración mundial de la diversidad, la igualdad y los derechos humanos”, afirmó.