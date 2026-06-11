JEE inician audiencias públicas para el recuento de votos de actas observadas

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El JEE de Bagua inició el recuento de votos de la mesa N.° 000213, correspondiente al distrito de Copallín, en la provincia de Bagua, Amazonas. Esta revisión se llevó a cabo a las 9.00 a. m. y fue transmitida por el canal oficial de YouTube del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Para asegurar la transparencia de las elecciones, los Jurados Electorales Especiales (JEE) realizan audiencias públicas de recuento de votos. El objetivo es corregir errores materiales y numéricos detectados en las actas de determinadas mesas de sufragio tras la segunda vuelta presidencial.

TE RECOMENDAMOS KEIKO SUPERA A ROBERTO SÁNCHEZ Y BELMONT ROMPE SU SILENCIO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Audiencias de la primera jornada: Bagua y Huaura

Al finalizar la audiencia pública en Amazonas, la programación continúa con el JEE de Huaura, que está a cargo de la revisión de tres mesas específicas. La primera inició a las 3.00 p. m. para el acta de la mesa N.° 063296 del distrito de Huaura. Posteriormente, a las 4.00 p. m., se evaluarán las cédulas de la mesa N.° 064815 en Pativilca (Barranca) y, finalmente, a las 5.00 p. m. se cerrará la jornada con el recuento de votos de la mesa N.° 064182 en el distrito de Huaral.

PUEDES VER: Hay 336 mil 60 votos en actas observadas en Perú y el exterior que se reparten entre Sánchez y Fujimori

JEE de Lambayeque revisará votos impugnados

Para el viernes 12 de junio, el JEE de Lambayeque ha programado una jornada con tres audiencias. La actividad comenzará a las 10.00 a. m. con el análisis del acta de la mesa de sufragio N.° 035749, instalada en el distrito de Olmos, debido a que la suma de los votos emitidos supera el número total de ciudadanos que sufragaron en dicha mesa. Posteriormente, se revisarán los votos impugnados.

A las 11.00 a. m. se evaluará la impugnación de la mesa N.° 03529592 en la provincia de Lambayeque. Media hora más tarde, a las 11.30 a. m., el jurado especial culminará su programación con la revisión de votos impugnados, esta vez correspondientes a la mesa N.° 034997 en el distrito y provincia de Ferreñafe.

Próximas audiencias en Junín y Madre de Dios

El calendario electoral continúa de manera descentralizada durante los días siguientes. De acuerdo con el organismo electoral, el JEE de Chanchamayo realizará su audiencia pública el sábado 13 de junio, centrada en el recuento de los votos de la mesa N.° 027232 del distrito de Perené, en Junín.

Asimismo, el JEE de Tambopata llevará a cabo dos audiencias el lunes 15 de junio. En esta ocasión, el objetivo será inspeccionar en detalle dos mesas de sufragio correspondientes al distrito de Tambopata, en Madre de Dios, citas que fueron reprogramadas previamente por el órgano electoral debido a ajustes logísticos.

Importancia del recuento de votos

La revisión de los votos tiene el propósito de resolver fallas de digitación, errores matemáticos o reclamos formales sobre votos dudosos presentados por los personeros de los partidos. Dado que todas estas sesiones tienen carácter de audiencias públicas, cualquier ciudadano puede seguir el desarrollo de los conteos.