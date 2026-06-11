Las autoridades sanitarias alertan por el aumento de muertes por cáncer de piel en Perú: en 2026 ya se reportan 339 fallecimientos, con un incremento en personas jóvenes. | La República | Marco Cotrina

Las autoridades sanitarias alertan por el aumento de muertes por cáncer de piel en Perú: en 2026 ya se reportan 339 fallecimientos, con un incremento en personas jóvenes. | La República | Marco Cotrina

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En pleno invierno soleado, especialistas y autoridades sanitarias han encendido las alertas por el impacto que la radiación ultravioleta tiene en la salud de los peruanos. Las cifras más recientes muestran que durante el 2025 se registraron 898 muertes por cáncer de piel en el país, mientras que en lo que va del 2026 ya se reportan 339 fallecimientos.

La preocupación se agrava debido a que la afección ya no impacta únicamente a adultos mayores. El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió a inicios de este año un incremento de casos en personas de entre 20 y 30 años, una tendencia que especialistas relacionan con la exposición prolongada al sol sin protección adecuada y la falta de hábitos preventivos desde edades tempranas.

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Radiación UV en niveles altos

El riesgo cobra mayor relevancia en un país como el Perú, donde los niveles de exposición a los rayos UV se encuentran entre los más altos de la región. A comienzos del 2026, el Minsa alertó que el Índice de Radiación Ultravioleta (IUV) alcanzó niveles extremos en diversas regiones y llegó hasta los 18 puntos en zonas de la sierra peruana, muy por encima del umbral considerado de alto riesgo para la salud.

Según explican dermatólogos, la exposición acumulativa a los rayos UV puede provocar quemaduras solares, envejecimiento prematuro, alergias y, en los casos más severos, distintos tipos de cáncer de piel. Muchos jóvenes desarrollan actividades laborales o recreativas al aire libre sin utilizar bloqueador solar, situación que aumenta su vulnerabilidad frente a la enfermedad.

A ello se suma otro problema: el diagnóstico tardío. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), más de la mitad de los casos de melanoma, considerado el tipo más agresivo de cáncer de piel, son detectados en etapas avanzadas. Esta situación reduce las posibilidades de tratamiento oportuno y disminuye las probabilidades de supervivencia de los pacientes.

Los especialistas recomiendan prestar atención a señales de alerta como lunares o manchas que cambian de tamaño, forma o color, lesiones con bordes irregulares, presencia de varios tonos en una misma mancha, picazón persistente, sangrado espontáneo o heridas que no cicatrizan. Ante cualquiera de estos síntomas, se aconseja acudir de inmediato a una evaluación dermatológica.

Mitos del cáncer que ponen en riesgo a la población

El director de la Liga Contra el Cáncer y cirujano oncólogo especialista en piel, Mauricio León Rivera, advirtió que uno de los principales errores de la población es creer que la radiación solar solo representa un peligro cuando el día es soleado. Sin embargo, explicó que los rayos ultravioleta pueden atravesar las nubes y seguir dañando la piel incluso cuando no se percibe calor.

"El problema no es solo la intensidad del sol, sino la exposición constante sin protección. La radiación ultravioleta puede generar daños acumulativos que aparecen años después en forma de lesiones precancerosas o cáncer de piel", señaló.

Los expertos recuerdan que cerca del 90% de los casos de cáncer de piel podrían prevenirse mediante medidas básicas de protección. Entre ellas destacan el uso diario de protector solar de amplio espectro con factor de protección solar (FPS) igual o superior a 30, reaplicarlo cada dos o tres horas, utilizar sombreros de ala ancha, lentes con filtro UV y prendas que cubran la mayor parte del cuerpo.

Asimismo, recomiendan extremar los cuidados en niños, adultos mayores y trabajadores expuestos al sol durante largas jornadas, como comerciantes ambulantes, conductores, agricultores y obreros de construcción civil.

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Piel, que se conmemora cada 13 de junio, especialistas insistieron en que la prevención y la detección temprana siguen siendo las herramientas más eficaces para reducir el impacto de una enfermedad cuya incidencia continúa en aumento en el país.

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