Raphinha elogió a sus compañeros y aseguró que puede guiar a la selección brasileña a ganar su sexto Mundial

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El delantero de la Selección de Brasil, Raphinha, llevará consigo el número 11 en la espalda y sabe que dentro de ella carga una mochila muy pesada: la historia de un país que respira fútbol. Cada vez que se pone la camiseta de la Canarinha, el extremo del Barcelona no solo corre por la banda, sino que arrastra consigo la mística y la urgencia de más de 200 millones de almas que exigen el hexacampeonato.

Raphinha espera aplicar toda su experiencia junto a una generación que también tiene hambre de gloria, como Vinícius Jr., Alisson, Marquinhos, Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar Jr. y otros nombres.

“Vini es joven, pero con su experiencia y sus logros puede decidir un partido del Mundial y traer el sexto título; yo también puedo. Llegamos muy bien preparados”, vaticinó el atacante de 29 años.

“Debemos trabajar la defensa; si estamos sólidos atrás, tendremos muchas opciones de ganar. Esta competición es corta y traicionera, hay poco tiempo para organizarse, así que nos adaptamos para llegar en óptimas condiciones y evitar errores”, añadió el jugador del FC Barcelona , donde marcó 21 goles en 33 partidos.

Por otro lado, también agradeció la confianza que ha depositado el técnico Carlo Ancelotti. El italiano ha generado un ambiente positivo dentro de un equipo que se alista para su debut este sábado ante Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva York (5.00 p. m.).

“Él tiene total confianza en mí. Ya me seguía en España y hemos hablado varias veces. Aunque éramos grandes rivales, siempre tuvimos una buena relación. Tengo una autocrítica muy alta y me exijo más de lo que me exige él. Sé que está contento con lo que he mostrado en los entrenamientos y partidos, pero también sé que puedo dar mucho más y estoy trabajando para lograrlo”, admitió Raphinha, quien sabe que los nombres del pasado —Pelé, Romario, Ronaldinho, Ronaldo— están grabados en oro y que ese es un lugar donde espera estar. No quiere ser solo un espectador de esta historia, sino el arquitecto de una sexta Copa del Mundo que pinte de dorado el Cristo Redentor y devuelva a su nación y a su pueblo la alegría desbordante que solo se siente cuando Brasil domina el planeta.