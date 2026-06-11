Indecopi sanciona a Latam Airlines por retraso injustificado de vuelos | Composición LR / Difusión

Indecopi sanciona a Latam Airlines por retraso injustificado de vuelos | Composición LR / Difusión

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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) confirmó la sanción impuesta a Latam Airlines Perú S. A. tras comprobar que un retraso injustificado en un vuelo nacional provocó que un pasajero perdiera su conexión internacional hacia Punta Cana.

La medida fue adoptada en segunda y última instancia por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa. Como medida correctiva, el organismo ordenó a la empresa reembolsar el costo del pasaje al usuario afectado por un monto que asciende a US$820.

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Detectan retraso injustificado

Según las investigaciones, la aerolínea retrasó el vuelo Arequipa-Lima por más de cinco horas sin presentar una justificación válida. A ello se sumó la modificación injustificada del horario del tramo internacional Lima-Punta Cana, lo que afectó por completo el itinerario del cliente.

A partir de estos hechos, la comisión concluyó que la empresa infringió el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Este artículo establece la obligación de los proveedores de brindar servicios en estricto cumplimiento de lo que ofrecen y de las expectativas que generan (deber de idoneidad).

Tendrán que reembolsar pasaje

Como resultado, el Indecopi ordenó a Latam Airlines la devolución de US$820 a favor del afectado, monto correspondiente al pasaje del tramo Lima-Punta Cana. Asimismo, declaró firmes las amonestaciones impuestas en primera instancia, al no haber sido cuestionadas por la empresa durante la apelación.

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