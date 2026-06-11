HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sociedad

Indecopi sanciona a Latam Airlines por retraso de vuelo y ordena devolver costo de pasaje a cliente afectado

La aerolínea tendrá que compensar al usuario tras retrasar su vuelo Arequipa-Lima por más de cinco horas y modificar el horario de su conexión hacia Punta Cana sin justificaciones válidas.

Indecopi sanciona a Latam Airlines por retraso injustificado de vuelos
Indecopi sanciona a Latam Airlines por retraso injustificado de vuelos | Composición LR / Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) confirmó la sanción impuesta a Latam Airlines Perú S. A. tras comprobar que un retraso injustificado en un vuelo nacional provocó que un pasajero perdiera su conexión internacional hacia Punta Cana.

La medida fue adoptada en segunda y última instancia por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa. Como medida correctiva, el organismo ordenó a la empresa reembolsar el costo del pasaje al usuario afectado por un monto que asciende a US$820.

TE RECOMENDAMOS

LE CIERRAN PUERTA A CASTILLO, BALCÁZAR ARMA MALETAS Y EXPLOTA LA PELEA POR ELECCIONES | ARDE TROYA

PUEDES VER: Indecopi multa a empresa con más de S/280.000 por no presentar a Messi en Meet & Greet del Inter Miami vs. Universitario

lr.pe

Detectan retraso injustificado

Según las investigaciones, la aerolínea retrasó el vuelo Arequipa-Lima por más de cinco horas sin presentar una justificación válida. A ello se sumó la modificación injustificada del horario del tramo internacional Lima-Punta Cana, lo que afectó por completo el itinerario del cliente.

A partir de estos hechos, la comisión concluyó que la empresa infringió el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Este artículo establece la obligación de los proveedores de brindar servicios en estricto cumplimiento de lo que ofrecen y de las expectativas que generan (deber de idoneidad).

Tendrán que reembolsar pasaje

Como resultado, el Indecopi ordenó a Latam Airlines la devolución de US$820 a favor del afectado, monto correspondiente al pasaje del tramo Lima-Punta Cana. Asimismo, declaró firmes las amonestaciones impuestas en primera instancia, al no haber sido cuestionadas por la empresa durante la apelación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Indecopi multa a empresa con más de S/280.000 por no presentar a Messi en Meet & Greet del Inter Miami vs. Universitario

Indecopi multa a empresa con más de S/280.000 por no presentar a Messi en Meet & Greet del Inter Miami vs. Universitario

LEER MÁS
Tras más de siete años, Indecopi declara ilegal una omisión del Minedu que bloqueaba trámites educativos

Tras más de siete años, Indecopi declara ilegal una omisión del Minedu que bloqueaba trámites educativos

LEER MÁS
¿Qué hizo una orquesta peruana para que Coca-Cola la denuncie ante Indecopi? Esto reclama la multinacional

¿Qué hizo una orquesta peruana para que Coca-Cola la denuncie ante Indecopi? Esto reclama la multinacional

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipalidad de Lima interviene la alameda Chabuca Granda para erradicar comercio informal y mejorar áreas públicas

Municipalidad de Lima interviene la alameda Chabuca Granda para erradicar comercio informal y mejorar áreas públicas

LEER MÁS
Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

LEER MÁS
¿Reventó? Resultados de La Tinka del miércoles 10 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

¿Reventó? Resultados de La Tinka del miércoles 10 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Caso Lizeth Marzano: prueba de luminol en el auto de Adrián Villar da negativo tras cuatro meses de espera

Caso Lizeth Marzano: prueba de luminol en el auto de Adrián Villar da negativo tras cuatro meses de espera

LEER MÁS
Diez años después, 119 zonas contaminadas por petróleo siguen esperando remediación en la Amazonía peruana

Diez años después, 119 zonas contaminadas por petróleo siguen esperando remediación en la Amazonía peruana

LEER MÁS
Condenan a 4 años de prisión a personero que sustrajo 261 cédulas de votación durante la segunda vuelta electoral 2026

Condenan a 4 años de prisión a personero que sustrajo 261 cédulas de votación durante la segunda vuelta electoral 2026

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025