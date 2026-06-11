México vs Sudáfrica EN VIVO HOY: dónde ver la inauguración del Mundial 2026 y a qué hora empieza el partido

El primer partido del Mundial 2026 se jugará en el Estadio Azteca. Foto: FIFA

El primer partido del Mundial 2026 se jugará en el Estadio Azteca. Foto: FIFA

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México vs Sudáfrica EN VIVO | La inauguración del Mundial 2026 será HOY, jueves 11 de junio, en el mítico Estadio Azteca. La transmisión, que empezará a partir de la 1.00 p. m. (hora mexicana) y 2.00 p. m. (hora peruana), estará a cargo de las señales de DSports y América TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

El elenco azteca espera no defraudar a su gente en su primer cotejo del grupo A. Los dirigidos por Javier Aguirre se encargarán de abrir esta inédita edición de la Copa del Mundo FIFA, que por primera vez se disputará en 3 países. Además, antes del pitazo inicial se realizará un show con artistas de renombre.

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¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 empezará a partir de las 12.30 p. m. (hora peruana). La figura central del show será la colombiana Shakira, quien estará acompañada de Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla.

Horarios del México vs Sudáfrica

En territorio peruano, el duelo entre mexicanos y sudafricanos se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. (1.00 p. m. en México). Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver México vs Sudáfrica por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de la cadena América TV en Perú; por su parte, DSports se encargará de la cobertura para el resto de Sudamérica.

Argentina: DSports, TyC Sports

Bolivia: DSports, Unitel, Uno, Tigo Sports

Brasil: NSports, SBT, TV Globo, sportv y GETV

Chile: DSports

Colombia: DSports, Caracol, RCN y Win Sports

Costa Rica: Teletica, Repretel

Ecuador: DSports y Teleamazonas

México: TUDN, Canal 5, Las Estrellas y Canal 9

Paraguay: DSports, GEN

Perú: DSports y América TV

Uruguay: DSports y Canal 5

Venezuela: DSports y Televen

Estados Unidos: Telexitos, Telemundo Network, FOX One, FS1, Universo, FOX

España: RTVE, DAZN.

¿Dónde ver México vs Sudáfrica online gratis?

Si deseas ver México vs Sudáfrica online gratis, podrás hacerlo en las plataformas Dsports y Disney Plus. Además, la República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones México vs Sudáfrica: probables formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de los aztecas y los ‘Bafana Bafana’ para el compromiso del grupo A.

México : Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado.

: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado. Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbozaki, Ime Okon, Khuliso Mudau; Jayden Adams, Relebohile Mofokeng, Teboho Mokoena; Tshepang Moremi, Bongokuhle Hongwane, Lyle Foster.

México vs Sudáfrica: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran un claro favoritismo para la selección mexicana.

Betsson: gana México (1,44), empate (4,30), gana Sudáfrica (9,10)

Betano: gana México (1,47), empate (4,35), gana Sudáfrica (8,75)

Bet365: gana México (1,44), empate (4,50), gana Sudáfrica (7,50)

1XBet: gana México (1,42), empate (4,18), gana Sudáfrica (8,45)

Caliente: gana México (1,44), empate (4,13), gana Sudáfrica (8,40)

Doradobet: gana México (1,48), empate (4,00), gana Sudáfrica (7,90).

Historial México vs Sudáfrica: últimos partidos

Estos son los resultados de los únicos tres partidos entre ambos equipos. La última vez que se vieron las caras fue en el Mundial 2010.