Padre de familia fallece tras derrumbe de rocas mientras construía su vivienda en Lurigancho-Chosica

Un padre de familia identificado como Lenin Antonio Gómez murió sepultado tras un deslizamiento mientras retiraba rocas, piedras y tierra de un cerro en el sector de Quirio, en el distrito de Lurigancho-Chosica. La víctima realizaba estos trabajos para ganar espacio en un terreno donde planeaba construir su vivienda.

El accidente ocurrió la tarde del último viernes 25 de abril en la parte alta del cerro. Un fuerte estruendo alertó a los vecinos de la zona, quienes salieron de inmediato de sus viviendas y encontraron a Gómez atrapado bajo el deslizamiento de material.

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Derrumbe dificultó labores de rescate

Hasta el lugar llegaron agentes de Serenazgo, efectivos de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo General de Bomberos; sin embargo, cuando lograron intervenir, la víctima ya no presentaba signos vitales, pues había quedado sepultada hasta la altura del tórax.

“Estaba retirando unas rocas del cerro y esta persona ha quedado atrapada por el deslizamiento”, señaló a RPP Pablo García Sousa, comandante departamental de Bomberos de Lima Este, quien precisó que la primera unidad que llegó al lugar confirmó que el hombre ya había perdido la vida.

Además, las labores para recuperar el cuerpo se complicaron debido a nuevos deslizamientos registrados en la zona. Vecinos indicaron que Lenin deja a dos niñas en la orfandad y expresaron su temor ante la posibilidad de que continúen los deslizamientos en el cerro.

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