Incendio consume almacén clandestino en el Cercado de Lima
Barcelona vs Getafe EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 32 de LaLiga de España

El partido por la jornada 32 del campeonato español entre Barcelona y Getafe se disputará en el Estadio Coliseum. El conjunto culé es el actual líder de LaLiga a falta de pocas fechas de finalizar la temporada.

Barcelona y Getafe se enfrentan por la fecha 32 de LaLiga de España. Foto: LaLiga/composición LR
Barcelona vs Getafe EN VIVO juegan este sábado 25 de abril, desde las 9.15 a. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el Estadio Coliseum, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes hacerlo a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo blaugrana afrontará este duelo luego de obtener un triunfo por 1-0 ante Celta de Vigo. Esta victoria fue clave para los culés, ya que se encaminan hacia el título del campeonato local. En cuanto a su rival, Getafe está cumpliendo una buena temporada, luchando por clasificar a un torneo internacional. Justamente, se encuentran a solo cinco puntos de zona de Europa League.

¿A qué hora juega Barcelona vs Getafe?

Los equipos de Barcelona y Getafe se verán las caras por la fecha 32 de LaLiga de España. El duelo se disputará este sábado 25 de abril, desde las 9.15 a. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 8.15 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 9.15 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.15 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 10.15 a. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.15 a. m.
  • España: 4.15 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Getafe?

El partido Barcelona vs Getafe, por la fecha 32 de LaLiga de España, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de DGO.

Alineaciones probables de Barcelona vs Getafe

  • Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Frankie de Jong, Pedri; Roony Bardghji, Fermín López, Marcus Rashford y Robert Lewandowski.
  • Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Dakonam Djené, Domingos Duarte, Abdel Abqar, Juan Iglesias; Adrián Liso, Luis Milla, Mauro Arambarri, Martín Satriano y Luis Vázquez.

Pronóstico de Barcelona vs Getafe

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Getafe.

  • Betsson: gana Barcelona (1,65), empate (3,95), gana Getafe (5,40)
  • Betano: gana Barcelona (1,62), empate (3,90), gana Getafe (5,60)
  • Bet365: gana Barcelona (1,62), empate (3,90), gana Getafe (5,50)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,73), empate (4,05), gana Getafe (5,28)
  • Coolbet: gana Barcelona (1,61), empate (4,05), gana Getafe (5,50)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,64), empate (4,00), gana Getafe (5,33).

¿En qué estadio juegan Barcelona vs Getafe?

Barcelona y Getafe disputarán este encuentro por la fecha 32 de LaLiga en el Estadio Coliseum. Este recinto tiene capacidad para 16.500 espectadores.

Historial reciente de Barcelona vs Getafe

  • Barcelona 3-0 Getafe | 21.09.26
  • Getafe 1-1 Barcelona | 18.01.25
  • Barcelona 1-0 Getafe | 25.09.24
  • Barcelona 4-0 Getafe | 24.02.24
  • Getafe 0-0 Barcelona | 13.08.23
