Escolares son atacados con arma de fuego al salir de colegio en Independencia: dos resultaron heridos

Un grupo de cuatro escolares fue atacado a balazos tras salir de su colegio en el distrito de Independencia. Los estudiantes fueron interceptados por dos sujetos armados mientras caminaban por el jirón Las Viñas, ubicado a pocos metros del centro educativo. Producto del incidente, dos de los jóvenes resultaron heridos.

El ataque se registró a plena luz del día y fue captado por cámaras de seguridad de la zona, generando conmoción entre los vecinos. Ellos tuvieron que auxiliar a los menores, quienes luego fueron trasladados a un hospital cercano para ser atendidos.

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Escolares heridos tras balacera

En imágenes difundidas por Latina, se observa la llegada de los delincuentes a bordo de una motocicleta. Los hampones se detienen a un lado de los colegiales y realizan hasta ocho disparos, según testigos. Como consecuencia del atentado, uno de los estudiantes terminó cojeando y otro habría sido impactado en la mano.

Además, en el registro se aprecia que otro de los menores terminó tendido en la pista —aunque no se precisa su estado de salud— y un cuarto adolescente logró huir de la escena, pese a que fue perseguido por unos metros por uno de los sicarios. Tras desatar la balacera, los sujetos huyeron a bordo de su unidad con rumbo desconocido.

Exigen mayor seguridad en la zona

Los dos heridos, quienes vestían el uniforme escolar, fueron auxiliados por los vecinos y luego trasladados al Hospital Cayetano Heredia. Posteriormente, la Policía Nacional llegó hasta el lugar para cercar la escena y realizar las primeras investigaciones.

Aunque por el momento se desconoce qué pudo haber provocado este hecho violento, vecinos alertaron que no es la primera vez que ocurre un acto criminal en la zona. “Siempre matan, ya la delincuencia está que nos rebalsa”, señalaron. Ellos exigen que las autoridades refuercen el patrullaje para evitar más delitos en la jurisdicción.

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