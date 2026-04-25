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La torre inspirada en la geología de la cordillera de los Andes que construirán en un país de Sudamérica y estará lista en 2029

Con casi 126 metros de altura, el proyecto integrará espacios residenciales y comerciales en un diseño que rinde homenaje a la geografía andina.

Esta obra arquitectónica forja un nexo profundo entre la estética de Japón y las costumbres del país sudamericano mediante el empleo de recursos naturales.
Esta obra arquitectónica forja un nexo profundo entre la estética de Japón y las costumbres del país sudamericano mediante el empleo de recursos naturales. | Composición LR/Archdaily
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El prestigioso estudio Kengo Kuma reveló los detalles de Qapital, una imponente estructura de uso mixto con 32 niveles que redefinirá el paisaje urbano en un país de Sudamérica. Esta edificación, cuya entrega se estima para 2029, representa la incursión inaugural de la firma japonesa en la nación andina bajo el respaldo de la promotora Uribe Schwarzkopf. El rascacielos poseerá una altura de 125,8 metros y se ubicará estratégicamente frente al Parque La Carolina, donde integrará espacios residenciales, áreas comerciales y diversos servicios bajo una estética vanguardista.

La propuesta técnica halla su concepto fundamental en la geografía de la cordillera de los Andes, lo cual se refleja en una fachada que busca armonía con el ecosistema local. El arquitecto destacó que esta obra rescata “sensibilidades compartidas” entre su lugar de origen y el territorio latinoamericano a través de texturas orgánicas. Con ese enfoque, el monumento habitacional asegura un sitio privilegiado en la arquitectura internacional de la capital, pues prioriza materiales nobles en su envolvente para consolidar un nuevo ícono de modernidad sostenible.

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La propuesta técnica halla su concepto fundamental en la geografía de la cordillera de los Andes. Foto: Archdaily

La propuesta técnica del arquitecto halla su concepto fundamental en la geografía de la cordillera de los Andes. Foto: Archdaily

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¿Cómo será la torre inspirada en los Andes que construirán en Sudamérica?

Este proyecto arquitectónico extrae su esencia de la morfología volcánica para presentar una fachada con texturas que emulan las rocas cordilleranas en Ecuador. Los balcones poseen profundidades variables para recrear grietas naturales donde brota vegetación autóctona en diversos niveles de altura.

La estructura de 32 niveles fomenta un vínculo constante con el entorno mediante ventanales extensos que capturan la luz del sol y el panorama de las montañas. Esa disposición técnica elimina las barreras visuales entre los espacios internos y el paisaje exterior del país. El uso de madera y acabados pétreos otorga una identidad moderna que evita la frialdad de las construcciones tradicionales al priorizar materiales con calidez táctil.

La torre posee 32 niveles con una panorama de las montañas en Ecuador. Foto: Archdaily

La torre posee 32 niveles con una panorama de las montañas en Ecuador. Foto: Archdaily

El complejo también albergará 509 microapartamentos de entre 21 y 36 m² diseñados para satisfacer la demanda de viviendas compactas en zonas con alta densidad poblacional. Entre sus servicios exclusivos destaca una piscina en la terraza, además de cines, spas de mascotas y locales comerciales. La edificación representa una respuesta innovadora a las tendencias inmobiliarias actuales, ya que busca la funcionalidad total bajo una estética radicalmente naturalista.

Entre los servicios exclusivos de la torre destaca una piscina en la terraza. Foto: Archdaily

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¿Cómo une este diseño la esencia de Japón con el corazón de Ecuador?

Esta obra arquitectónica forja un nexo profundo entre la estética nipona y las costumbres locales mediante el empleo de recursos naturales. Kengo Kuma destaca similitudes históricas entre ambos pueblos, puntualizando que poseen una "sensibilidad hacia la cerámica y las texturas orgánicas". Dicho concepto rige el desarrollo del inmueble, donde el diseño prioriza la calidez de los componentes físicos sobre la frialdad del concreto moderno.

La vegetación en el exterior trasciende lo visual para convertirse en un pilar del hábitat construido, emulando los jardines orientales y el entorno de los Andes. El edificio funciona como un ecosistema vertical cuyas ranuras albergan especies botánicas, mientras la azotea luce un mosaico exclusivo de la casa italiana Fornasetti. Esta fusión de corrientes internacionales transforma la torre en un referente global que celebra la diversidad artística

La fachada de la torre ecuatoriana buscaría armonía con el ecosistema local. Foto: Archdaily

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contemporánea en Quito.

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¿Cómo transforma el proyecto en Ecuador el urbanismo moderno?

Qapital establece un modelo de uso mixto que fusiona vivienda, comercio y servicios dentro de una infraestructura única para optimizar el suelo andino. Con sus planes de centros comerciales, buscan dinamizar el entorno social y mejorar la conexión con la ciudad. Tal desarrollo arquitectónico responde a las exigencias de urbes compactas, donde la eficiencia espacial resulta prioritaria.

El complejo ecuatoriano albergará 509 microapartamentos de entre 21 y 36 m². Foto: Archdaily

El complejo ecuatoriano albergará 509 microapartamentos de entre 21 y 36 m². Foto: Archdaily

Respecto a la alta densidad, la edificación apuesta por microapartamentos versátiles que satisfacen las necesidades habitacionales en sectores céntricos. Esas unidades funcionales conviven con áreas comunes para garantizar confort y un aprovechamiento total de cada metro cuadrado disponible.

Según el concepto de diseño, estos espacios "permiten maximizar su uso sin sacrificar calidad de vida", lo cual consolida una tendencia global en las metrópolis contemporáneas.

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