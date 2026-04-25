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Empresario de muebles muere luego de que sujetos lo siguieran hasta detener su camión en Los Olivos

La Policía no descarta que el ataque esté vinculado a casos de extorsión, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables. Los familiares de la víctima exigen justicia.

La víctima fue interceptada cuando se detuvo ante un semáforo
La víctima fue interceptada cuando se detuvo ante un semáforo | Composición LR / Difusión
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Un empresario fue asesinado a balazos mientras conducía un camión de su propio negocio en el distrito de Los Olivos. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Cordialidad y Los Próceres de Huandoy, en la urbanización Pro, y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

La víctima fue identificada como David Carranza Villanueva, de 30 años, quien era propietario de tres tiendas de muebles, según información policial. El hombre deja en la orfandad a un hijo de 5 años.

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Lo interceptaron cuando se detuvo

De acuerdo con las primeras investigaciones, el empresario habría sido seguido por sujetos a bordo de una motocicleta desde la intersección de las avenidas 2 de Octubre y Los Próceres de Huandoy. No obstante, recién lo interceptaron cuando se detuvo ante la luz roja del semáforo, en el cruce con la avenida Cordialidad.

En ese momento, los atacantes se acercaron al vehículo —un camión de carga de placa BFU-864, marca Hyundai, modelo Porter y de color blanco— y realizaron disparos que impactaron en la cabeza y el pecho de la víctima, provocando su fallecimiento en el lugar.

Tras el hecho, personal de patrullaje municipal acudió a la zona luego de una alerta de la central de emergencias y solicitó el apoyo de la Policía Nacional. Posteriormente, los efectivos llegaron al lugar y asumieron las diligencias correspondientes.

No descartan que sea un ataque extorsivo

En el lugar también se hizo presente la esposa del fallecido, Lilia Melina Obregón Arellano, quien manifestó que su esposo era dueño del vehículo y de una fábrica de muebles ubicada en Shangri-La, en el distrito de Puente Piedra. Ella también indicó que su pareja habría sido víctima de extorsión.

Posteriormente, representantes del Ministerio Público y peritos de Criminalística realizaron las diligencias de ley, que se prolongaron hasta la madrugada del 25 de abril, cuando se efectuó el levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue de Lima.

Las autoridades han dispuesto reforzar el patrullaje preventivo en la zona y continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

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