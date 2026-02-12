César Arturo Aguirre González, paciente diagnosticado con un tumor torácico maligno, denunció irregularidades en la atención que recibe en el hospital Edgardo Rebagliati Martins, en Lima. Según relató, además de la demora para continuar su tratamiento, los fármacos que le corresponden no están completos, lo que, asegura, limita la eficacia de su terapia y pone en riesgo su bienestar.

El caso de Aguirre corresponde a un bulto Neuroectodérmico Primitivo en mediastino, conocido también como sarcoma de Ewing, una forma agresiva de cáncer que surge en los tejidos blandos alrededor del pecho. El esquema de quimioterapia indicado combina varios fármacos que deben administrarse de forma coordinada para ser efectivos. “Me dijeron que tengo que consumir tres medicamentos, pero por la falta a veces solo administran uno. Con criterio uno se da cuenta de que este tipo de situaciones es poco ético”, explicó.

Su tratamiento comenzó el 12 de diciembre con la primera sesión. Luego, entre el 9 y el 13 de enero, recibió la segunda fase. Según el cronograma, debería haber sido citado para continuar con la tercera etapa, pero hasta la fecha no ha sido contactado por el personal médico. “Me dijeron que debían llamarme porque ya se vence mi orden. Hasta ahora nadie me contesta. He escrito varias veces a los jefes de piso y a los internos, y nadie responde”, declaró.

Un problema que refleja una crisis más amplia

La experiencia de Aguirre no es aislada. Una investigación reciente reveló que más de la mitad de pacientes con este mal en el Perú ha tenido que retrasar o suspender su tratamiento debido a deficiencias en la atención, falta de medicinas y equipos dañados o insuficientes en hospitales del sistema de salud. Esta situación se produce pese a que existen normas que establecen plazos claros para derivaciones y atención oncológica especializada, que en la práctica no se cumplen.

Estas demoras afectan negativamente la calidad de vida de los pacientes y reducen sus posibilidades de supervivencia, especialmente cuando los diagnósticos se realizan en etapas avanzadas y las terapias no se administran de manera continua. Además, el acceso a tratamientos integrales sigue siendo un desafío, especialmente para quienes residen fuera de Lima, donde, en muchas ocasiones, deben desplazarse largas distancias y asumir gastos adicionales, como alojamiento, transporte y medicamentos no disponibles en los establecimientos públicos.

Demoras previas y obstáculos en procedimientos

El paciente relató que todo comenzó con una tos persistente, lo que lo llevó a solicitar atención en una clínica. Tras meses de espera para una cita, le realizaron una radiografía que detectó una masa, lo que motivó su derivación al Rebagliati. En urgencias, se halló que su tráquea estaba obstruida en gran parte y, tras rechazar una traqueotomía por los riesgos asociados, le realizaron una mediastinoscopia para obtener una muestra de tejido.

“Yo cumplo con todas las indicaciones, pero si no me aplican el tratamiento completo, la enfermedad avanza”, advirtió. Frente a este panorama, el paciente exige una respuesta oficial que permita garantizar no solo la continuidad de su terapia, sino también el suministro completo de los medicamentos prescritos.

