Perú realiza su primer trasplante renal incompatible: hombre de 55 años logra donar un riñón a su esposa

Un hombre de 55 años donó su riñón a su esposa para salvarle la vida. | Foto: composición LR/gob.pe

El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que un hombre de 55 años donó un riñón a su esposa, procedimiento que fue posible no solo por el vínculo que los une, sino también por la capacidad del equipo médico del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

Este caso marcó un hito en la medicina nacional al convertirse en la primera cirugía renal mixta ABO y HLA incompatible realizada en el Perú, un procedimiento que amplía las posibilidades de donación y la esperanza de vida de pacientes con enfermedades renales crónicas.

Rafael y Edelmira viven el más especial Día de San Valentín luego de protagonizar el primer trasplante renal mixto incompatible realizado en el Perú. Foto: gob.pe

Un reto médico sin precedentes

El doctor Renzo Valdivia, jefe de la Unidad de Trasplante Renal del hospital, explicó que el caso representó un desafío para el equipo médico. La paciente tenía anticuerpos tanto contra el grupo sanguíneo A del donante como contra sus antígenos HLA, por lo que fue necesario aplicar estrategias de desensibilización para reducir la carga inmunológica y hacer viable el procedimiento.

La cirugía se realizó el 21 de enero y contó con la participación de un equipo multidisciplinario integrado por nefrólogos, cirujanos, urólogos, anestesiólogos, personal de enfermería y especialistas de bancos de sangre y órganos.

Por otro lado, la evolución de Edelmira es altamente favorable. El riñón funciona al 100 %, no presenta anticuerpos detectables y ha dejado atrás la diálisis. Esto le permitirá retomar progresivamente sus actividades familiares, sociales y laborales con mayor estabilidad y energía.

Tras saber que era la única alternativa para salvar su vida, Rafael no lo pensó dos veces y fue claro en su decisión. “Siempre la veía mal con la diálisis y cuando supe que podía ayudarla, no lo dudé”, recordó.

Una historia de amor supera todo tipo de obstáculo

Edelmira y Rafael, ambos de 55 años, se conocen desde la adolescencia en Villa El Salvador. De amigos pasaron a enamorados y celebran 34 años de matrimonio junto a sus 2 hijas, de 33 y 19 años. Sin embargo, su historia ha estado marcada por la enfermedad renal crónica.

Ella perdió un primer trasplante por causas inmunológicas y tuvo que volver a la diálisis, tratamiento que durante años condicionó su rutina. A ello se sumó el diagnóstico de enfermedad de Fabry, trastorno genético que compromete diversos órganos y descartó la posibilidad de donación por parte de familiares directos.

El mensaje de EsSalud tras realizarse con éxito el trasplante de riñón

El presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), el doctor Segundo Acho Mego, reafirmó el compromiso de la entidad de continuar fortaleciendo la atención especializada y promover procedimientos de alta complejidad que permitan salvar vidas en beneficio de las personas aseguradas.

“Con este trasplante pionero, EsSalud reafirma su alta capacidad resolutiva y su compromiso de brindar atención especializada de alta complejidad, orientada a mejorar la calidad de vida de los asegurados y ofrecer soluciones médicas innovadoras, incluso en los casos más desafiantes”, sostuvo.