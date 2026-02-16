HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima
EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima     EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima     EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima     
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Sociedad

Mujer denuncia que le cortaron uréter por error durante parto por cesárea en Maternidad de Lima: "Está acumulado de pus"

Ruth Kelly Anyosa, madre de dos hijos, asegura que tras el incidente no recibió información sobre su condición y fue dada de alta a pesar de presentar fiebre y fuertes dolores.

Una mujer denuncia que un doctor de Maternidad de Lima le cortó el uréter durante parto por cesárea.
Una mujer denuncia que un doctor de Maternidad de Lima le cortó el uréter durante parto por cesárea. | Latina/ Andina | Composición LR

Ruth Kelly Anyosa denuncia que le cortaron por error el uréter durante un parto por cesárea en el Instituto Nacional Materno Perinatal, también conocido como Maternidad de Lima, ubicado en el Cercado de Lima. En medio de la intervención de emergencia, la mujer asegura que escuchó cuando uno de los médicos le dijo a otro que le habían cortado demasiado. "En ese momento me sentía supermal, sentía escalofríos (...) Quiero justicia", declaró la afectada a Latina.

Alex Audy Vila Poma es el médico que habría cometido la presunta negligencia y a quien identifica la joven de 27 años, madre de un bebé de cinco meses y de un niño de siete años. La mujer señala que nadie se le acercó para comunicarle lo que había sucedido y que, pese a ese problema, le dieron de alta. "En casa estaba con fiebre y con todo el dolor en el riñón. Hasta ahora he quedado mal".

TE RECOMENDAMOS

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Policía detiene a transportista durante bloqueo de vía en San Martín de Porres

lr.pe

Después de un mes y medio, mujer se entera de que tiene uréter cortado

La mujer fue referida al Hospital Dos de Mayo; sin embargo, la espera iba a ser larga por la cantidad de citas. Por ese motivo, su pareja le sugirió que acudiera a una clínica y fue allí donde, luego de un mes y medio, le informaron que tenía el uréter cortado. "Me hacen una tomografía y sale que está acumulado de pus. Me opero casi de emergencia. En ningún momento me dijeron que me podía causar una infección generalizada y que podía morir".

A pesar de la operación que le realizaron en el establecimiento privado, aún requiere una segunda intervención, pues parte del pus está alojada en su útero. Recalcó que para este caso se necesita un especialista que evalúe ese órgano. "Que se haga cargo el doctor que me causó este daño", finalizó.

Nos intentamos comunicar con Maternidad de Lima para conocer sus descargos sobre el caso; sin embargo, hasta el momento, no recibimos respuesta.

PUEDES VER: Tragedia en Huacho: cuatro adultos y un menor a bordo de miniván mueren aplastados por tráiler en el km 103 de la Panamericana Norte

lr.pe

¿Qué es el uréter?

Los uréteres son dos conductos musculares finos que conectan cada riñón con la vejiga urinaria y permiten el traslado de la orina desde la pelvis renal hasta su almacenamiento. Miden aproximadamente entre 25 y 30 centímetros de longitud y su función se realiza mediante movimientos peristálticos, es decir, contracciones musculares rítmicas que impulsan la orina en un solo sentido y previenen su retorno hacia los riñones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Niño de 6 años lleva dos años esperando cirugía en Incor por falta de equipos en EsSalud: aún no tiene fecha programada

Niño de 6 años lleva dos años esperando cirugía en Incor por falta de equipos en EsSalud: aún no tiene fecha programada

LEER MÁS
Matan a golpes a un joven durante una yunza en Lambayeque

Matan a golpes a un joven durante una yunza en Lambayeque

LEER MÁS
Denuncian presuntas irregularidades y represalias en la Universidad Científica del Sur: ''No pagamos pensiones para esto''

Denuncian presuntas irregularidades y represalias en la Universidad Científica del Sur: ''No pagamos pensiones para esto''

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

LEER MÁS
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp

Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

País para Todos culpa de crisis a bancadas del Congreso por haber elegido a Jerí: “Hicieron un pacto y se repartieron el poder”

José Jerí EN VIVO: Congreso define sus votos a horas de que se debata la censura contra presidente

Comisión de Fiscalización aprueba pedir al Pleno facultades para investigar a José Jerí por Chifagate

Sociedad

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Esposo de profesora desaparecida tras colapso del puente de Chancay le lleva rosas por San Valentín: “No pierdo la esperanza”

¿Pronabec ya publicó la lista de preseleccionados a Beca 18-2026? Revisa su último anuncio oficial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

País para Todos culpa de crisis a bancadas del Congreso por haber elegido a Jerí: “Hicieron un pacto y se repartieron el poder”

José Jerí EN VIVO: Congreso define sus votos a horas de que se debata la censura contra presidente

Comisión de Fiscalización aprueba pedir al Pleno facultades para investigar a José Jerí por Chifagate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025