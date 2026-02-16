Una mujer denuncia que un doctor de Maternidad de Lima le cortó el uréter durante parto por cesárea. | Latina/ Andina | Composición LR

Ruth Kelly Anyosa denuncia que le cortaron por error el uréter durante un parto por cesárea en el Instituto Nacional Materno Perinatal, también conocido como Maternidad de Lima, ubicado en el Cercado de Lima. En medio de la intervención de emergencia, la mujer asegura que escuchó cuando uno de los médicos le dijo a otro que le habían cortado demasiado. "En ese momento me sentía supermal, sentía escalofríos (...) Quiero justicia", declaró la afectada a Latina.

Alex Audy Vila Poma es el médico que habría cometido la presunta negligencia y a quien identifica la joven de 27 años, madre de un bebé de cinco meses y de un niño de siete años. La mujer señala que nadie se le acercó para comunicarle lo que había sucedido y que, pese a ese problema, le dieron de alta. "En casa estaba con fiebre y con todo el dolor en el riñón. Hasta ahora he quedado mal".

Después de un mes y medio, mujer se entera de que tiene uréter cortado

La mujer fue referida al Hospital Dos de Mayo; sin embargo, la espera iba a ser larga por la cantidad de citas. Por ese motivo, su pareja le sugirió que acudiera a una clínica y fue allí donde, luego de un mes y medio, le informaron que tenía el uréter cortado. "Me hacen una tomografía y sale que está acumulado de pus. Me opero casi de emergencia. En ningún momento me dijeron que me podía causar una infección generalizada y que podía morir".

A pesar de la operación que le realizaron en el establecimiento privado, aún requiere una segunda intervención, pues parte del pus está alojada en su útero. Recalcó que para este caso se necesita un especialista que evalúe ese órgano. "Que se haga cargo el doctor que me causó este daño", finalizó.

Nos intentamos comunicar con Maternidad de Lima para conocer sus descargos sobre el caso; sin embargo, hasta el momento, no recibimos respuesta.

¿Qué es el uréter?

Los uréteres son dos conductos musculares finos que conectan cada riñón con la vejiga urinaria y permiten el traslado de la orina desde la pelvis renal hasta su almacenamiento. Miden aproximadamente entre 25 y 30 centímetros de longitud y su función se realiza mediante movimientos peristálticos, es decir, contracciones musculares rítmicas que impulsan la orina en un solo sentido y previenen su retorno hacia los riñones.

