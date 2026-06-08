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Capturan a presunto nexo de Los Pulpos con arsenal, municiones y droga en frontera de Piura con Ecuador

El operativo, realizado en Suyo, Ayabaca, resultó en la incautación de cuatro armas, seis explosivos, 1.750 proyectiles y nueve kilos de cocaína. El extranjero detenido sería clave en el ingreso y salida de armamento entre países.

La Policía de Piura detiene a José Andrés R. C., un venezolano de 27 años vinculado a la organización criminal Los Pulpos, acusado de tráfico ilegal de armas y municiones entre Perú y Ecuador.
La Policía de Piura detiene a José Andrés R. C., un venezolano de 27 años vinculado a la organización criminal Los Pulpos, acusado de tráfico ilegal de armas y municiones entre Perú y Ecuador. | Composición LR
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La Región Policial de Piura informó sobre la detención de José Andrés R. C., de 27 años, quien presuntamente estaría vinculado a la organización criminal Los Pulpos y dedicado al traslado ilegal de armas y municiones entre Perú y Ecuador.

El jefe de la Región Policial de Piura, el general Daniel Jares, detalló que la intervención ocurrió la noche del domingo 7 de junio en la zona de frontera del distrito de Suyo, provincia de Ayabaca. Durante el operativo, las autoridades incautaron cuatro armas de fuego, seis granadas tipo piña, 1.750 municiones y nueve kilogramos de alcaloide de cocaína.

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Según las investigaciones policiales, el detenido operaría en rutas entre Lima, Trujillo, Piura y Ecuador. Una de sus principales funciones sería sacar del país armas utilizadas en diversos delitos para comercializarlas en el extranjero, así como ingresar armamento desde territorio ecuatoriano.

El general Jares indicó que la Policía también investiga si las armas utilizadas en el asesinato de cuatro personas en Sullana tendrían relación con el armamento que manejaba el intervenido.

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Megaoperativos en Piura y Sullana

Durante el último fin de semana, la Región Policial de Piura desplegó múltiples operativos en las provincias de Sullana y Piura para capturar a los responsables de la reciente masacre ocurrida en Sullana. Como resultado, más de 20 ciudadanos extranjeros y peruanos fueron detenidos.

La madrugada del viernes 5 de junio, agentes policiales capturaron a 12 presuntos integrantes de la banda criminal Los Goteros de Sullana. Entre los intervenidos había nueve ciudadanos venezolanos y tres peruanos. A ellos se les decomisó una granada de guerra, cuatro cartuchos de dinamita, 15 municiones, además de 100 gramos de pasta básica de cocaína y marihuana.

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Más detenidos por la PNP

Ese mismo día también fue detenido Kleiver Anderson L. T., luego de que agentes allanaran un inmueble donde, según información policial, se esconderían algunos de los responsables de la masacre. Aunque no ubicaron a los sospechosos, hallaron al intervenido presuntamente en posesión de un arma de fuego.

Al día siguiente, la Policía capturó a ocho presuntos integrantes de la banda criminal Los Gota a Gota de Monteverde, conformada por siete hombres y una mujer. Durante la intervención, les incautaron cinco municiones, dos cartuchos de dinamita, ocho teléfonos celulares y diversas tarjetas utilizadas para préstamos informales.

Finalmente, las autoridades detuvieron a dos presuntos integrantes de la banda criminal Los Coyoteros del Norte. Los ciudadanos peruanos, identificados como Gino Raúl D. D. y Harlik Jeanpier V. O., estarían implicados en el traslado ilegal de ciudadanos extranjeros dentro y fuera del país.

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